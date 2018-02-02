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WSJ: CBS и Viacom подтвердили, что рассматривают возможность слияния

Экономика и бизнес
2 февраля, 4:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 2, февраля. /ТАСС

Компании создали в своих структурах специальные комитеты, которые займутся оценкой возможного объединения и будут вести переговоры

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Mary Altaffer

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Американский медиахолдинг Viacom и корпорация CBS Corp, владеющая одноименным телеканалом, подтвердили, что изучают возможность слияния. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

По ее данным, обе компании создали в своих структурах специальные комитеты, которые займутся оценкой возможного объединения и будут вести переговоры на этот счет.

Как пишет издание, за слияние активно выступает Шари Редстоун, которая занимает должности вице-председателя советов директоров в обеих компаниях. Она и ее отец - медиа-магнат Самнер Редстоун - владеет около 80% акций CBS Corp и Viacom через холдинговую компанию National Amusements.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что глава Viacom Роберт Бэкиш и руководитель CBS Corp Лесли Мунвес провели переговоры. Они носили предварительный характер, однако позволили местным аналитикам говорить о том, что обе компании заинтересованы в объединении. Предполагаемая сумма сделки неизвестна.

Базирующаяся в Нью-Йорке CBS Corp владеет телеканалом CBS, одноименной радиостанцией, а также рекламным и издательским бизнесом. Она является четвертой крупнейшей по уровню доходов вещательной корпорацией в мире.

Viacom и CBS Corp ранее являлись одной компанией, однако после проведенной в 2005 году реорганизации первая отделилась, потеряв контроль над прежними активами. Сейчас Viacom владеет кабельными и спутниковыми телеканалами, включая MTV и Nickelodeon. По итогам 2016 года общий объем выручки Viacom составил около $12,4 млрд.

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