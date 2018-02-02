ФНС: гражданин обязан сообщить в ведомство в случае наличия счетов за рубежом

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. В случае открытия или закрытия счетов за рубежом гражданин обязан сообщить в Федеральную налоговую службу (ФНС) в течение месяца. Об этом напомнил журналистам заместитель главы ФНС РФ Дмитрий Сатин.

"Валютным законодательством РФ предусмотрен общий порядок для открытия и закрытия счетов валютными резидентами. Он распространяется на всех граждан РФ. В случае открытия или закрытия счетов гражданин должен сообщить об этом в течение месяца в налоговый орган", - сказал Сатин.

"В общем порядке это выглядит следующим образом. Если человек имеет счет в иностранном банке, в этом случае он обязан в течение одного месяца уведомить об этом российский налоговый орган по месту своего учета", - пояснил замглавы ФНС.

Ранее зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что кандидат на выборах президента РФ от партии КПРФ Павел Грудинин имеет два не до конца закрытых счета в Швейцарии и два в Австрии.