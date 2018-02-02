Источник: Сбербанк может инвестировать около $20 млн в ходе IPO компании Ивана Таврина

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сбербанк может инвестировать до $20 млн в ходе первичного размещения акций (IPO) компании Kismet Acquisition Limited, принадлежащей экс-главе "Мегафона" и владельцу телевизионного "ЮТВ Холдинга" Ивану Таврину.

Об этом ТАСС сообщил источник на финансовом рынке.

"Sberbank Investments Limited (кипрская дочка Sberbank CIB) взял нетвердое обязательство, согласно которому Sberbank Investments Limited или аффилированная с ней компания подпишется примерно на 10% от размещаемых акций", - говорится в проспекте Kismet Acquisition Limited, который есть в распоряжении ТАСС.

Сам Таврин вложит $20 млн, говорится в проспекте. Еще около $200 млн он намерен привлечь у инвесторов, говорит источник на финансовом рынке. Исходя из того, что Сбербанк планирует купить 10% акций, сумма его инвестиций как раз составит около $20 млн.

Kismet Acquisition Limited для проведения IPO на Лондонской фондовой бирже наняла Sberbank CIB и Morgan Stanley. Сама компания была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в ноябре 2017 года и сейчас не ведет никакой операционной деятельности и не имеет активов. По сути, Kismet станет Special Purpose Acquisition Company - компанией специального назначения, которая путем размещения акций получает деньги на совершение сделок M&A (слияние и поглощение) в будущем. При этом компания Таврина может приобрести актив только в определенных сегментах бизнеса - развитие связи, интернет-услуги.

Такие сделки распространены на западных рынках. "Но если компания не сможет получить нужную ей сумму, то она возвращает деньги инвесторам. Также инвесторы имеют право не согласиться с выбранным активом для покупки", - объясняет собеседник ТАСС.

Пресс-служба Сбербанка от комментариев отказалась.