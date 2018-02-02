РСПП рассчитывает на участие Путина в своем съезде 9 февраля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пригласил на свой съезд президента РФ Владимира Путина и рассчитывает на участие главы государства в мероприятии. Об этом сообщил ТАСС глава РСПП Александр Шохин.

"Мы ждем президента (на съезде - прим. ТАСС). Надеемся, что общение с ним будет происходить в традиционных форматах. А именно: он выступит на съезде, послушает несколько выступлений, прокомментирует их, и затем, мы надеемся, что вновь сформированное бюро РСПП будет иметь возможность закрытой, неформальной встречи с президентом. Это тоже уже традиция, от которой нам не хотелось бы отказываться. Надеемся, что и президент видит в таком формате общения какие-то возможности для информирования о своих планах, и бизнес, безусловно, будет иметь возможность наиболее чувствительные темы обсуждать в таком неформальном режиме", - сказал он.

Съезд РСПП в этом году пройдет 9 февраля, в заключительный день работы "Недели российского бизнеса" (5-9 февраля).

Президент традиционно принимает участие в съезде союза. В 2017 году мероприятие прошло 16 марта, также в рамках Недели российского бизнеса РСПП.

РСПП - общероссийская общественная организация, включающая более 100 отраслевых и региональных деловых союзов и ассоциаций, которые представляют топливно- энергетический комплекс, машиностроение, инвестиционно- банковскую сферу, оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг и т. д. На встрече с бизнесменами в конце минувшего года Путин подчеркнул, что Российский союз промышленников и предпринимателей за четверть века существования сделал очень много как для поддержания хорошего диалога между властями разных уровней и бизнес-сообществом, так и для подготовки концептуальных решений по развитию российской экономики.

Глава государства регулярно встречается с представителями российских и зарубежных деловых кругов. Помимо РСПП, президент выступал также на съездах Торгово-промышленной палаты и "Деловой России". Кроме того, Путин традиционно принимает участие в различных экономических форумах, в том числе в Санкт-Петербурге и Владивостоке. К темам поддержки бизнеса и улучшения делового климата президент РФ не раз обращался и в посланиях Федеральному собранию.