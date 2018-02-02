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СМИ: женщинам Саудовской Аравии разрешат работать в ресторанах

Экономика и бизнес
2 февраля, 16:32 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ ЭЛЬ-КУВЕЙТ 2, февраля. /ТАСС

Издание Saudi Gazette отмечает, что на первом этапе реализации инициативы женщинам предложат работу на пробной основе в 16 заведениях страны

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии снова обратили внимание на положение женщин в стране. Руководство королевства в ближайшее время позволит им начать работать в местных ресторанах и кафе, пишет Saudi Gazette.

Как сообщает издание, на первом этапе реализации инициативы женщинам предложат работу на пробной основе в 16 заведениях страны. Кроме того, планируется создание комитета, который займется разработкой стратегии по вовлечению представительниц прекрасного пола в сферу общественного питания.

Автором инициативы стала принцесса Нура бинт Мухаммад - жена эмира Эр-Рияда Ибрагима Султана. По ее словам, подобная практика поможет увеличить занятость женщин в частном секторе. В настоящее время этот показатель не превышает 20%, а к 2030 году он, по оценкам экспертов, должен достигнуть 30%.

В Саудовской Аравии, где до последних лет решающую роль в жизни подданных играло ультраконсервативное течение ислама, женщины были лишены многих прав и свобод. Ситуация начала постепенно меняться с объявленным кронпринцем Мухаммедом бен Сальманом курсом на умеренный ислам и реализацию программы "Видение-2030", которая гарантирует равные права и свободы всем подданным королевства, а также предусматривает ряд мер, направленных на вовлечение женщин в общественную жизнь.

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