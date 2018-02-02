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Три оптово-распределительных центра для собственной продукции создадут в Дагестане

Экономика и бизнес
2 февраля, 16:44 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 2, февраля. /ТАСС

В республике надеются выйти на российский рынок с брендом "Выращено в Дагестане"

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© Егор Алеев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 2 февраля. /ТАСС/. Три оптово-распределительных центра для хранения сельскохозяйственной продукции будут созданы в Дагестане, сообщил в пятницу на встрече в правительстве республики исполнительный директор Национальной ассоциации оптово-распределительный центров (НАОРЦ) Владимир Лищук.

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"Этот проект мы планируем осуществить в ближайшее время и приступить к началу его реализации уже этой весной. Он будет реализовываться одновременно в трех зонах республики: в Дербентском, Хасавюртовском и Кизлярском районах. Дагестан должен выйти на российский рынок со своим брендом "Выращено в Дагестане", - сказал он.

Оптово-распределительные центры - это универсальные площадки, которые предоставляют целый спектр услуг по хранению, проверке качества, доработке, мойке, фасовке, реализации, транспортировке сельскохозяйственной продукции.

"Нам нужны оптово-распределительные центры, так как Дагестан является агропромышленным регионом. Мы выращиваем хорошую сельскохозяйственную продукцию, но у нас имеются проблемы с ее переработкой и хранением", - отметил врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов.

По его словам, значительная часть сельскохозяйственной продукции, которую производят в Дагестане, портится, не дойдя до покупателя, и "создание оптово-распределительных центров в республике помогло бы в корне решить эту проблему".

Ранее сообщалось, что в республике проблема нехватки мощностей хранения продукции стоит остро. Поэтому в регионе планируется создание оптово-распределительных центров, предназначенных для концентрации сельскохозяйственной, прежде всего, плодоовощной продукции Дагестана и близлежащих регионов, для организации ее переработки и формирования крупных товарных партий для отправки в другие регионы России, в том числе Сибири и Дальнего Востока, а также на экспорт. За 2017 год объем производства сельскохозяйственной продукции в Дагестане вырос на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. Всего произведено почти 1,5 млн овощей и 170 тыс. тонн плодов, рост по овощам составляет 106%, по плодовым - 129,4%.

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