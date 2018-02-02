Акции "Магнита" на торгах Московской биржи упали почти на 5%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Обыкновенные акции ретейлера "Магнит" упали на торгах Московской биржи на 4,8%, до 4 тыс. 971 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

При этом по состоянию на 16:15 мск акции "Магнита" дешевеют сильнее бумаг других российских компаний.

Индексы Мосбиржи и РТС снижаются на 0,7% и 1,1% соответственно.

Акции "Магнита" на Мосбирже ускорили снижение с 26 января, когда была опубликована отчетность за 2017 год. С тех пор акции компании снизились уже на 19%.

Исходя из отчетности "Магнита", выручка ретейлера по итогам 2017 года выросла на 6,4%, до 1,14 трлн руб. Таким образом, компания, которая лидировала на рынке по показателю годовой выручки, уступила первенство конкуренту - X5 Retail Group, чья выручка по итогам 2017 года составила 1 трлн 286,6 млрд руб.

Кроме того, 26 января стало известно, что "Магнит" может отказаться от выплат дивидендов в 2018 году и вернуться к ним в 2019 году.