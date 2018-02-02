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Путин планирует посетить съезд РСПП 9 февраля

Экономика и бизнес
2 февраля, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Ранее глава союза Александр Шохин сообщил, что участие президента в съезде стало традицией

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в работе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Пресс-секретарь главы государства подтвердил ТАСС, что такое мероприятие есть в графике Путина.

"Да, это мероприятие готовится", - сказал он.

Ранее глава РСПП Александр Шохин сообщил ТАСС, что участие президента в съезде РСПП стало традицией.

"Мы ждем президента [на съезде]", - сказал он. "Надеемся, что общение с ним будет происходить в традиционных форматах, а именно: он выступит на съезде, послушает несколько выступлений, прокомментирует их, и затем, надеемся, вновь сформированное бюро РСПП будет иметь возможность закрытой, неформальной встречи с президентом", - пояснил Шохин. "Это тоже уже традиция, от которой нам не хотелось бы отказываться", - добавил он.

"Надеемся, что и президент видит в таком формате общения какие-то возможности для информирования о своих планах, и бизнес, безусловно, будет иметь возможность наиболее чувствительные темы обсуждать в таком неформальном режиме", - сказал глава РСПП.

Съезд РСПП в этом году пройдет 9 февраля, в заключительный день работы "Недели российского бизнеса" (5-9 февраля). Президент традиционно принимает участие в съезде союза. В 2017 году мероприятие прошло 16 марта, также в рамках Недели российского бизнеса РСПП.

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