МВФ и Украина работают над изменением цены на газ для населения

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Украина и Международный валютный фонд (МВФ) прорабатывают вопрос о выравнивании цены на газ для предприятий и населения. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Действительно есть, и об этом заявил представитель Международного валютного фонда на Украине, вопрос о том, чтобы выровнять коммерческую цену и цену на газ для населения на Украине. И мы сейчас работаем с МВФ", - отметил он. В то же время глава правительства заверил, что "цена на газ в этом отопительном сезоне изменена не будет".

Накануне глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что для выделения пятого транша в рамках кредитной программы Киеву необходимо принятие закона об антикоррупционном суде и приведение цен на газ до уровня рыночных.

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Киев не получил очередной транш МВФ в конце 2017 года, так как на Украине не был принят закон об антикоррупционном суде, а это является одним из ключевых требований Фонда. Также он отметил, что в МВФ ждут от Украины принятие закона, регулирующего вопросы приватизации в стране и проведение земельной реформы.

Данилюк напомнил, что новая программа расширенного финансирования истекает весной 2019 года, однако фактически Киев не получил и половины от запланированных средств. По мнению министра, если МВФ прекратит предоставлять Киеву транши помощи, то для страны будет не так просто найти альтернативные пути. Данилюк сказал, что стороны не ведут речь о продолжении сотрудничества по новой программе, поскольку Киев не выполнил условия МВФ.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и также оставшуюся недовыполненной. В рамках новых договоренностей Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них - 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.