Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канада уверена в перезаключении NAFTA в интересах всех его участников

Экономика и бизнес
2 февраля, 22:16 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 2, февраля. /ТАСС

Глава МИД Христя Фриланд отметила, что текущее соглашение уже не отвечает современным требованиям и пришло время его пересмотреть

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 2 февраля. /ТАСС/. Канадское правительство уверено в перезаключении Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в пятницу заявила журналистам глава канадского МИД Христя Фриланд в Мехико по итогам трехсторонней встречи министров иностранных дел стран Северной Америки.

Смотрите также

После NAFTA жизнь не заканчивается

"Мы сегодня провели очень насыщенную встречу и, конечно, затронули и тему NAFTA, - сказала она. - Мы верим, что договор будет перезаключен в интересах всех участников. Я очень надеюсь, что мы добьемся этого". Фриланд также добавила, что текущее соглашение уже не отвечает современным требованиям и пришло время его пересмотреть.

В понедельник в Монреале завершился шестой раунд переговоров по пересмотру NAFTA. Как отметили после его завершения представители Канады, США и Мексики, в консультациях наметился прогресс и стороны выразили надежду на определенный прорыв на будущих встречах. Седьмой раунд переговоров намечен на конец февраля - начало марта в Мехико, но точные даты пока согласуются.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Президент Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как из-за него, по мнению американского лидера, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Фриланд, Христя
Страны
США Канада Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
Жителей Красноярска предупредили о загрязнении воздуха
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
На Севморзаводе сообщили, что переход в федеральную собственность ускорит интеграцию в ОПК
6
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
7
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
Темы дня
Новости партнеров
Реклама