Канада уверена в перезаключении NAFTA в интересах всех его участников

МЕХИКО, 2 февраля. /ТАСС/. Канадское правительство уверено в перезаключении Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в пятницу заявила журналистам глава канадского МИД Христя Фриланд в Мехико по итогам трехсторонней встречи министров иностранных дел стран Северной Америки.

"Мы сегодня провели очень насыщенную встречу и, конечно, затронули и тему NAFTA, - сказала она. - Мы верим, что договор будет перезаключен в интересах всех участников. Я очень надеюсь, что мы добьемся этого". Фриланд также добавила, что текущее соглашение уже не отвечает современным требованиям и пришло время его пересмотреть.

В понедельник в Монреале завершился шестой раунд переговоров по пересмотру NAFTA. Как отметили после его завершения представители Канады, США и Мексики, в консультациях наметился прогресс и стороны выразили надежду на определенный прорыв на будущих встречах. Седьмой раунд переговоров намечен на конец февраля - начало марта в Мехико, но точные даты пока согласуются.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Президент Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как из-за него, по мнению американского лидера, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.