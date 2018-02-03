Авиакомпании РФ и Египта получили разрешения на выполнение рейсов с 1 февраля

КАИР, 3 февраля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Авиакомпании EgyptAir и "Аэрофлот" получили все разрешения на выполнение рейсов между Москвой и Каиром, начиная с февраля. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель министерства гражданской вариации Египта Басем Абдель Карим.

"Все разрешения для авиакомпаний на работу, начиная с 1 февраля, есть, - сказал он. - И теперь мы можем запускать рейсы в любое время. Когда точно, уже решает сама компания".

По его словам, некоторая задержка с началом полетов вызвана техническими аспектами. "Компаниям нужно успеть продать билеты на самолеты, потому что никто не хочет отправлять пустые самолеты", - пояснил он. Все необходимые процедуры для открытия авиасообщения завершены, добавил представитель ведомства.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в пятницу заявил, что регулярные воздушные перевозки между Москвой и Каиром могут начаться не ранее середины февраля. "Конкретная дата - вопрос к компаниям, они должны почувствовать загрузку, расписание, поставить удобные даты, получить слоты. Юридические вопросы решаются, и никаких препятствий на данный момент мы не видим, чтобы это вопросы не разрешились к середине февраля, после чего уже реальный спрос и загрузка этих бортов даст возможность авиакомпаниям назвать точную дату первых рейсов", - сообщил он журналистам.

"Аэрофлот" планирует совершать рейсы в египетскую столицу из Шереметьево дважды в неделю - в субботу и среду. Московские рейсы будет обслуживать второй терминал столичного аэропорта, введенный в эксплуатацию несколько месяцев назад после капитальной реконструкции и модернизации. Там оборудован офис российского авиаперевозчика. Египетский национальный перевозчик EgyptAir планирует выполнять три рейса в российскую столицу через Домодедово - по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Президент России Владимир Путин 4 января 2018 года подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Россия прекратила авиасообщение с Египтом осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.