Депутат Рады считает, что МВФ хочет заработать на экономике Украины, а не добиться роста

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ), кредитуя Украину, заинтересован не в росте украинской экономики, а в желании заработать. Такое мнение выразил депутат Верховной рады, глава партии "Возрождение" Виктор Бондарь на официальном сайте партии.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: независимость реальная или формальная? К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

"Все, что интересует МВФ, - это желание и дальше зарабатывать на Украине, выделяя кредиты. Все их рекомендации сводятся к урезанию льгот украинцам и сокращение государственных обязательств в социальной сфере, бесконечному повышению коммунальных тарифов и введению новых налогов для населения, повышению пенсионного возраста и т.п.", - считает парламентарий.

По словам Бондаря, именно рост экономики и, соответственно, зарплат должен быть главной целью власти. "Сначала инвестиции, производство, рабочие места и налоги, затем на основе этого - повышение общего благосостояния населения. Но этого точно нет в планах МВФ", - отметил он. Бондарь раскритиковал заявление представителя МВФ на Украине против повышения заработной платы украинским гражданам, у которых и так самая низкая средняя зарплата в Европе. "Это горькая шутка", - сказал он.

По словам главы партии, МВФ "спокойно наблюдает за растущей деиндустриализацией Украины, мощной интервенцией зарубежной продукции на украинский рынок, мизерными квотами на поставку украинских товаров в Европу, фактическим отсутствием западных инвестиций". "Но при этом МВФ чрезвычайно обеспокоился намерениями поднять зарплату украинцам, утверждая, что это негативно повлияет на украинскую экономику", - отметил он, подчеркнув, что "Украина должна слезть с финансовой иглы МВФ, избавиться от его диктата, перестать слепо следовать советам кредиторов".

Бондарь считает также, что рекомендации зарубежных партнеров сводятся лишь к тому, что украинцы должны экономить на всем, чтобы выплачивать проценты за кредиты МВФ.

На днях глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман, напоминая о требованиях МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом, подчеркнул, что фонд настаивает на создании Антикоррупционного суда, установлении рыночных цен на газ, а также утверждал, что повышение зарплат повредит росту производительности труда.

Безальтернативный спонсор

Ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявлял, что Киев не получил очередной транш МВФ в конце 2017 года, поскольку на Украине не был принят закон об Антикоррупционном суде. По его словам, ключевыми требованиями Фонда для продолжения сотрудничества остаются принятие закона об Антикоррупционном суде, земельная реформа, а также закон, регулирующий вопрос приватизации на Украине. Он напомнил, что новая программа расширенного финансирования истекает весной 2019 года, однако фактически Киев не получил и половины от запланированных средств. По мнению министра, если МВФ прекратит предоставлять Киеву транши помощи, то для страны будет не так просто найти альтернативные пути. Данилюк сказал, что стороны не ведут речь о продолжении сотрудничества по новой программе, поскольку Киев не выполнил условия МВФ.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и также оставшуюся недовыполненной. В рамках новых договоренностей Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них - 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.