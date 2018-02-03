В рамках госпрограммы развития СКФО в 2018 году будут реализованы 22 проекта

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского округа в 2018 году реализуют 22 инвестиционных проекта в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В 2018 году с учетом дополнительно отобранных проектов запланировано к реализации 22 проекта в различных отраслях экономики. На сегодняшний день завершены работы по четырем инвестпроектам, которые готовы к запуску", - говорится в сообщении.

В первом полугодии предполагается завершить работы по первым четырем объектам: двум тепличным комплексам в Республике Дагестан, производственной мощностью по 2,7 тыс. тонн в год томатов и огурцов, заводу по изготовлению алюминиевых профилей в Республике Ингушетия мощностью 6,6 тыс. тонн в год, а также туристическому комплексу и комплексу по приемке, хранению, первичной переработке зерна мощностью 50 тыс. тонн в год и 32,3 тыс. тонн в год хранения в Республике Северная Осетия - Алания.

Софинансировние инвестпроектов в рамках госпрограммы дает возможность инициаторам проектов получить около 40% средств от его стоимости через региональные корпорации развития.

"Модель, по которой сегодня ведется софинансирование лучших инвестиционных проектов, уже показала свою эффективность. Поэтому не сбавляя темпов и не в ущерб качеству необходимо активнее взаимодействовать со всеми регионами Северного Кавказа, оперативно решать все вопросы, связанные с выполнением задач по проектам, которые находятся в работе и на этапе подготовки к реализации", - цитирует пресс-служба министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова.

В 2017 году началась реализация 14 инвестиционных проектов, в том числе за счет средств федерального бюджета в объеме 2,7 млрд рублей.