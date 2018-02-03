Товарооборот Татарстана и Архангельской области может возрасти в два раза

АРХАНГЕЛЬСК, 3 февраля. /ТАСС/. Товарооборот между Татарстаном и Архангельской областью в ближайшие годы может возрасти в два-три раза. Об этом заявил в субботу журналистам в Архангельске президент Татарстана Рустам Минниханов.

"У нас сейчас товарооборот на 4 млрд (в год), я считаю, что в ближайшее время он может в два-три раза увеличиться", - сказала Минниханов.

Как отметил Минниханов, структура экономики Архангельской области и Татарстана дополняют друг друга. "Мы крупные промышленные регионы. У вас много лесоматериалов, целлюлозы, морепродуктов, а Архангельская область нуждается в продукции нефтепеработки, нефтехимии, где мы успешны, продукции машиностроения", - сказал президент Татарстана.

Делегация Татарстана приехала в Архангельск на открытие самой северной мечети в стране, которое состоялось в субботу. Архангельскую область и Республику Татарстан связывают давние партнерские отношения. Глава Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул, что между регионами сложились партнерские отношения, которые подкреплены соглашением о сотрудничестве, деловыми и культурными контактами, различными мероприятиями и событиями.

"В прошлом году мы вывели из эллинга подводную лодку "Казань", ежегодно в Архангельске проводится татарский праздник "Сабантуй". Самая северная мечеть восстановлена в историческом месте", - приводит пресс-служба администрации области слова Орлова.

Развитию дружеских и партнерских связей между Архангельской областью и Республикой Татарстан способствовало подписание в декабре 2012 года соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, которое впоследствии было подкреплено планом конкретных мероприятий.

Оно предусматривает взаимодействие в таких отраслях, как государственное управление, образование, культура, туризм, спорт, здравоохранение, лесное хозяйство, охрана окружающей среды, обмен делегациями по различным направлениям деятельности.