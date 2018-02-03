Делегация из ФРГ намерена разработать рекомендации немецким фирмам о работе в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Прилетевшие в субботу в столицу Крыма члены делегации земельных депутатов из Германии заявили журналистам, что не боятся возможной негативной реакции официального Киева на свой визит, и надеются на налаживание долгосрочных отношений с регионом, в том числе на развитие экономического сотрудничества с немецкими компаниями.

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Ранее сообщалось, что в Крым прибыла делегация депутатов трех земельных парламентов Германии - Северного Рейна-Вестфалии, Берлина, Баден-Вюртемберга. Парламентарии от партии "Альтернатива для Германии" (Alternative fuer Deutschland, третья по величине партия в Бундестаге), планируют обсудить вопросы снятия западных санкций и признания полуострова российским. Как правило, после визита в Крым иностранных делегаций власти Украины вводят запрет на въезд участников делегаций в страну.

"Нас это (возможный запрет на въезд в Украину - прим. ТАСС) никак не беспокоит. Напротив, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз", - сказал журналистам депутат земельного парламента Северного Рейна-Вестфалии, член партии "Альтернатива для Германии" Рогер Бекамп. Депутат палаты депутатов Берлина Хью Бронзон, в свою очередь, добавил, что, как он надеется, "с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется и станет возможна какая-то плодотворная работа с этой страной в будущем".

Члены делегации также заверили, что при подготовке поездки в Крым власти Германии не оказывали на них никакого давления. "Никакого давления не было оказано. Но происходили дебаты в самой партии о том, стоит или не стоит ехать. Мы хотим нашей поездкой подать особый сигнал [немецкому обществу], потому что мы считаем важным совместное плодотворное сосуществование с Россией", - рассказал Бекамп.

Члены партии "Альтернатива для Германии" также заявили, что критически относятся к санкциям против России. "Санкции никогда не приводили к успеху, и мы смотрим на них очень критически. Из-за санкций страдает в первую очередь простое население и политическое руководство. Немецкие фирмы сами должны решать, в каких регионах им работать", - сказал Бронзон. Он добавил, что члены делегации по итогам поездки в Крым смогут дать "некоторую рекомендацию для немецких фирм, как им себя вести и что делать в Крыму".

Делегация пробудет в Крыму до 9 февраля, за эти дни она посетит крупнейшие города полуострова, пообщается с жителями и властями региона.

Крымский референдум

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.