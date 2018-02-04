Объемы производства Чегемского стекольного завода выросли за год на 50%

НАЛЬЧИК, 4 февраля. /ТАСС/. Объемы производства Чегемского стекольного завода в Кабардино-Балкарии (КБР) выросли в полтора раза за год и составили более 160 млн бутылок и банок. Об этом журналистам сообщил директор завода Андемиркан Соблиров.

"В настоящее время на заводе занято около 300 человек, объем промышленной продукции имеет весьма динамичный рост. Если сравнить 2017 год с 2016 годом, то он вырос в полтора раза и составил 160 млн бутылок и банок в год", - сказал Соблиров.

Этого удалось достичь за счет запуска новой технологической линии и качества сырья. "Мы производим стеклотару 60 видов, для этого ввели еще одну технологическую линию. Много вкладываем в качество исходных сырьевых материалов, подготавливаем сырьевые материалы так, чтобы минимизировать брак", - прокомментировал технический директор завода Сергей Максимов.

Компания "Гласс Технолоджис" имеет две высокотехнологичные производственные площадки. Первая находится в городе Электросталь Московской области, вторая - в городе Чегем Кабардино-Балкарской Республики, введенная в эксплуатацию в 2014 году и специализирующаяся на выпуске бутылок и банок из бесцветного стекла. Произведенную продукцию отправляют в Израиль, США, Иран и Грецию.