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В управлении Росреестра по Чечне внедряют технологию блокчейн

Экономика и бизнес
4 февраля, 14:20 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 4, февраля. /ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в регионе идет активная работа, но сроки завершения внедрения пока не известны

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ГРОЗНЫЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Чечни совместно с ВЭБ внедряют технологию блокчейн в республиканском управлении Росреестра. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своем канале в Telegram.

"Мы внедряем блокчейн в республиканский Росреестр. По времени точно не скажу когда, но идет активная фаза работы. Занимается внедрением системы блокчейн первый заместитель председателя правительства ЧР Якуб Закриев. Вместе с ВЭБ правительство ЧР создало рабочую группу по внедрению блокчейна", - написал Кадыров.

Блокчейн - децентрализованная база данных, у которой устройства хранения не подключены к общему серверу. Главное преимущество блокчейна - в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.

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