В управлении Росреестра по Чечне внедряют технологию блокчейн

ГРОЗНЫЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Чечни совместно с ВЭБ внедряют технологию блокчейн в республиканском управлении Росреестра. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своем канале в Telegram.

"Мы внедряем блокчейн в республиканский Росреестр. По времени точно не скажу когда, но идет активная фаза работы. Занимается внедрением системы блокчейн первый заместитель председателя правительства ЧР Якуб Закриев. Вместе с ВЭБ правительство ЧР создало рабочую группу по внедрению блокчейна", - написал Кадыров.

Блокчейн - децентрализованная база данных, у которой устройства хранения не подключены к общему серверу. Главное преимущество блокчейна - в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.