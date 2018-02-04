Компании Дагестана в 2018 году начнут поставки риса и баранины в Татарстан

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Дагестанские компании планируют начать поставки риса и баранины в Татарстан, сообщил ТАСС врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Керимхан Абасов.

"Есть договоренность о том, что мы будем поставлять от 5 до 8 тыс. тонн риса в год в Татарстан. Планируем начать поставки в третьем квартале 2018 года <...> Кроме риса в Татарстан планируется поставлять баранину - порядка 2 тыс. тонн в год, первые поставки планируется начать во втором квартале", - сказал Абасов.

По его словам, поставки будут осуществлять частные компании. В частности, баранину будут поставлять три предприятия, расположенные в Махачкале, Кизлярском и Ногайском районах Дагестана.

Абасов отметил, что пока заключено предварительное соглашение о поставках, официально подписать его планируется в ходе предстоящего визита в республику президента Татарстана Рустама Минниханова.

Ранее сообщалось, что Дагестан в 2018 году планирует поставить до 7 тыс. тонн баранины в Иран, объем поставок в эту страну увеличится в 30 раз - в 2017 году дагестанские предприятия поставили в Иран 224 тонны охлажденного мяса.