МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) открывает ежегодную "Неделю российского бизнеса". С понедельника по четверг в отеле Ritz-Carlton в Москве пройдут восемь форумов, несколько круглых столов, а также сессия клуба "Валдай", посвященная вопросам интеграции объединений: ЕС и ЕАЭС, АСЕАН и АТЭС, рассказал ТАСС глава РСПП Александр Шохин.

В пятницу, в заключительный день "Недели российского бизнеса", пройдет съезд РСПП, на котором ожидают президента РФ Владимира Путина.

Первые четыре дня

С 5 по 6 февраля РСПП проведет цикл мероприятий, на котором будут обсуждаться и формироваться предложения по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. Один из форумов будет посвящен фискальной системе, еще один - банковско-финансовой системе, отдельно пройдет форум, посвященный теме снижения административно-надзорного бремени для бизнеса. РСПП затронет тему экологии (2017 год был годом экологии в России), международного экономического сотрудничества, проведет социальный форум.

"В контексте в том числе нового политического цикла и подготовки (правительством - прим. ТАСС) предложений, включающих в себя и бюджетный маневр в сторону социальной инфраструктуры и человеческого капитала, мы мимо этих тем пройти не можем", - сказал Шохин, комментируя социальную повестку "Недели". Еще один форум будет посвящен теме технического регулирования и борьбе с контрафактом как внутри ЕАЭС, так и за пределами объединения.

Новой в 2018 году стала тема цифровизации экономики, в рамках нее во вторник пройдет форсайт-сессия, а в четверг - форум по цифровой трансформации.

"Мы в прошлом году создали комитет по цифровой трансформации, цифровой экономике, и, учитывая, что правительство приняло государственную программу в этой области, и учитывая интерес многих компаний к этим процессам, мы эту тему, наверное, сделаем постоянной на наших ежегодных неделях российского бизнеса", - заметил Шохин.

В рамках недели российского бизнеса также пройдут круглые столы по энергетике и по теме нефинансовой отчетности компаний.

Съезд РСПП, итоги года

Путин традиционно принимает участие в съезде союза промышленников и предпринимателей. В этом году, как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, глава государства также планирует участвовать в работе съезда.

Как сказал Шохин, РСПП надеется, что общение с президентом будет происходить в традиционных форматах. "А именно: он выступит на съезде, послушает несколько выступлений, прокомментирует их и затем, мы надеемся, что вновь сформированное бюро РСПП будет иметь возможность закрытой, неформальной встречи с президентом. Это тоже уже традиция, от которой нам не хотелось бы отказываться. Надеемся, что и президент видит в таком формате общения какие-то возможности для информирования о своих планах, и бизнес, безусловно, будет иметь возможность наиболее чувствительные темы обсуждать в таком неформальном режиме", - сказал он.

В рамках съезда наряду с отчетом о работе союза в 2014-2017 годах планируется обсудить доклад РСПП о состоянии делового климата в России, базирующегося на результатах масштабных опросов компаний - членов РСПП, отметили в пресс-службе.

РСПП - общероссийская общественная организация, включающая более 100 отраслевых и региональных деловых союзов и ассоциаций, которые представляют топливно-энергетический комплекс, машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг и т. д. На встрече с бизнесменами в конце 2017 года Путин подчеркнул, что РСПП за четверть века сделал очень много как для поддержания хорошего диалога между властями разных уровней и бизнес-сообществом, так и для подготовки концептуальных решений по развитию российской экономики.

Гостями "Недели российского бизнеса" в этом году планируют стать заместители председателя правительства РФ, представители администрации президента, главы министерств и ведомств, руководители региональных отделений и отраслевых объединений РСПП, а также бизнесмены, многие из которых входят в комитеты РСПП.