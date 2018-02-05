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СМИ: британский банк Lloyds запретил использование своих кредиток для покупки биткойнов

Экономика и бизнес
5 февраля, 16:41 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, февраля. /ТАСС

Финансовая организация объясняет решение высокой нестабильностью курса криптовалют, которая может привести к тому, что клиенты банка, покупающие биткойны в кредит, потеряют большие деньги

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ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших британских банков Lloyds запретил использование своих кредитных карточек для покупки криптовалют. Об этом в понедельник сообщила газета The Independent.

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Почему непредсказуемы курсы криптовалют

Такое решение финансовая организация объясняет очень высокой нестабильностью курса криптовалют, которая может привести к тому, что клиенты банка, покупающие биткойны или любую другу криптовалюту в кредит, потеряют большие деньги.

В качестве наглядного примера банк привел недавние скачкообразные изменения цены биткойна. Так, в конце декабря прошлого года его стоимость перевалила за $21 тыс., а затем он резко подешевел до $12 тыс. Затем его цена вновь начала расти, однако на данный момент один биткойн опять можно приобрести всего за $7,7 тыс.

"Теперь мы не будем проводить с кредитными карточками операции, связанные с покупкой криптовалют", - заявил официальный представитель Lloyds. По данным издания, это первый в Великобритании банк, который пошел на подобный шаг. Запрет также распространяется на все финансовые организации, входящие в Lloyds Banking Group. Отныне клиенты Bank of Scotland, Halifax и MBNA не смогут пользоваться кредитными карточками этих банков для покупки криптовалют.

Эти меры принимаются на фоне споров по всему миру о регулировании оборота криптовалют на законодательном уровне. Минфин России рассчитывает, что закон о цифровых финансовых активах, который в том числе устанавливает правовой режим для криптовалют и майнинга, вступит в России в силу в сентябре 2018 года.

Что такое криптовалюта?

Криптовалюта - это цифровые деньги. Они отличаются от обычных двумя основными параметрами. Первый - независимость: криптоденьги не привязаны ни к одной существующей валюте, ни к цене на нефть, ни к любым другим активам. Второй - виртуальность: они существует только в цифровом пространстве и хранятся в электронном кошельке.

В настоящее время существует множество разных видов криптовалют. Началось все с биткойна, который появился в 2009 году. Бум популярности цифровых денег возник спустя три-четыре года, а сейчас на самой большой бирже торгуется около 300 видов криптовалют. 

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