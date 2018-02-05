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НМГ купила 80% вещателя платных каналов Sony Pictures Television в РФ

Экономика и бизнес
5 февраля, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

В результате сделки на каналах Sony Turbo, Sony Sci-Fi и Sony Entertainment Channel будет продаваться реклама

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. "Национальная медиа группа" (НМГ) и Sony Pictures Television создали совместное предприятие в России, НМГ приобрела 80% компании, осуществляющей вещание пакета платных каналов Sony на территории РФ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба НМГ. Ранее доля принадлежала бывшему топ-менеджеру "Газпром-медиа" Владимиру Ханумяну.

"Национальная Медиа Группа" и международная компания Sony Pictures Television объявляют о сделке по приобретению "Национальной Медиа Группой" 80% компании, осуществляющей вещание пакета платных каналов Sony на территории России", - отметили в пресс-службе.

В результате сделки на каналах Sony Turbo, Sony Sci-Fi и Sony Entertainment Channel будет продаваться реклама.

В состав НМГ входят РЕН ТВ, "Пятый канал" и "78", газеты "Известия", "Спорт-экспресс", "Metro-Петербург", а также мультимедийный информационный центр IZ.ru. В 2014 году холдинг вышел на рынок производства телевизионного и киноконтента за счет приобретения доли в компании Art Pictures Vision.

НМГ развивает партнерские отношения с зарубежными корпорациями по распространению в России локального вещания международных телеканалов. В 2015 году было создано совместное предприятие НМГ и Discovery Communications "Медиа Альянс", под управлением которого находятся российские каналы Discovery Networks, Eurosport, Turner. В 2016 году НМГ заключила партнерство с Viasat World по развитию в России каналов группы.

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