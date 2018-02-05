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ФАС не прогнозирует роста цен на бензин

Экономика и бизнес
5 февраля, 17:33 UTC+3

Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов стабильной

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МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на постоянной основе мониторит ситуацию на рынке нефтепродуктов и не видит оснований для роста цен на топливо в России. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

"Общее понимание ситуации в том, что она стабильная, условий для необоснованного роста цен не существует. Делать мы такие выводы можем на основании того, что в настоящее время сформировалась открытая, прозрачная инфраструктура рынка нефтепродуктов, в частности имеются биржевые индикаторы. <...> Ситуация такова, что не прогнозируется рост цен на бензин и дизельное топливо", - сказал он по итогам совещания с нефтяными компаниями.

Ранее ФАС запросила нефтяные компании на предмет достаточности объемов предложения на внутреннем рынке и планов экспорта нефтепродуктов.

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