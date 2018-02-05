Пауэлл принес присягу в качестве главы ФРС

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Джером Пауэлл приведен в понедельник к присяге в качестве нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы финансового регулятора.

"Пауэлл в понедельник принес присягу в качестве председателя ФРС, сменив на этом посту Джанет Йеллен. Заместитель председателя ФРС Рэндал Куорлз приводил его к присяге", - отмечается в документе.

В опубликованном видеообращении 65-летний Пауэлл заявил, что Конгресс "поручил [ФРС] добиться стабильных цен и максимальной занятости". Он напомнил, что финансовый регулятор "играет ключевую роль в обеспечении стабильности финансовой системы и целостности платежной системы" США. "Сегодня безработица и инфляция находятся на низком уровне, экономика растет", - подчеркнул новый глава ФРС, пообещав продолжать поддерживать "продолжающийся экономический рост, здоровый рынок труда и стабильность цен".

По словам Пауэлла, американская "финансовая система в настоящее время намного сильнее и более устойчива, чем до финансового кризиса, который начался примерно десять лет назад", а ФРС "остается бдительной и <...> готовой отвечать на возникающие риски".

В финрегуляторе напомнили, что 2 ноября 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении Пауэлла на пост нового председателя Совета управляющих ФРС. 23 января 2018 года Сенат Конгресса США утвердил его кандидатуру на четырехлетний срок. В субботу 71-летняя Йеллен покинула пост главы ФРС, и уже в понедельник начала работать в вашингтонском Институте Брукингса.

ФРС, созданная на основании закона "О Федеральном резерве" от 23 декабря 1913 года, реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главная цель - достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. Организация объединяет 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах.