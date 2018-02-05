Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Псковские власти заместили первые 2 млрд руб. кредита по программе реструктуризации долгов

Экономика и бизнес
5 февраля, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, февраля. /ТАСС

Сейчас общий госдолг региона составляет 16,3 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области заместили первые 2 млрд рублей коммерческих кредитов на бюджетные по программе реструктуризации долгов регионов, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Псковская область сократила объем коммерческих кредитов почти на 2 млрд рублей, заместив коммерческий кредит казначейским", - сообщили в пресс-службе.

В областном правительстве ТАСС рассказали, что в настоящее время общий госдолг региона составляет 16,3 млрд рублей.

"Долг по коммерческим составлял 10,2 млрд рублей, за счет замещения он снизился на 2 млрд. Ставка бюджетного кредита - 0,1%", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сейчас в структуре госдолга Псковской области коммерческие кредиты составляют примерно половину, еще порядка 8 млрд рублей - кредиты из федерального бюджета, также регион выдал гарантии на 500 млн рублей.

Как сообщалось ранее, госдолг Псковской области в конце прошлого года составлял более 90% от ежегодных доходов региона без учета безвозмездных поступлений.

Для снижения долговой нагрузки регион намеревался участвовать в программе реструктуризации долгов, однако врио губернатора Михаил Ведерников отмечал, что первоначальные условия, предложенные Министерством финансов РФ, являются "неподъемными" для области и планировал провести переговоры по с ведомством по их пересмотру.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов на 7-12 лет. В первые два года субъектам нужно будет выплачивать по 5% долга ежегодно. Как ожидается, реструктуризация позволит регионам сэкономить около 430 млрд рублей в ближайшие два года.

Право продлить реструктуризацию до 12 лет получат только те регионы, которые покажут в 2018-2019 годах рост доходов выше уровня инфляции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Псковская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
2
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье
3
Погибший в Сирии пилот Су-25 представлен к званию Героя России
4
МОК и WADA предпочитают внесудебные расправы
5
Медведев назвал постыдным и несправедливым решение МОК по атлетам РФ
6
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
7
Мосгорсуд освободил из-под стражи врача Мисюрину до вступления в силу ее приговора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама