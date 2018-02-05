Псковские власти заместили первые 2 млрд руб. кредита по программе реструктуризации долгов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области заместили первые 2 млрд рублей коммерческих кредитов на бюджетные по программе реструктуризации долгов регионов, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Псковская область сократила объем коммерческих кредитов почти на 2 млрд рублей, заместив коммерческий кредит казначейским", - сообщили в пресс-службе.

В областном правительстве ТАСС рассказали, что в настоящее время общий госдолг региона составляет 16,3 млрд рублей.

"Долг по коммерческим составлял 10,2 млрд рублей, за счет замещения он снизился на 2 млрд. Ставка бюджетного кредита - 0,1%", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что сейчас в структуре госдолга Псковской области коммерческие кредиты составляют примерно половину, еще порядка 8 млрд рублей - кредиты из федерального бюджета, также регион выдал гарантии на 500 млн рублей.

Как сообщалось ранее, госдолг Псковской области в конце прошлого года составлял более 90% от ежегодных доходов региона без учета безвозмездных поступлений.

Для снижения долговой нагрузки регион намеревался участвовать в программе реструктуризации долгов, однако врио губернатора Михаил Ведерников отмечал, что первоначальные условия, предложенные Министерством финансов РФ, являются "неподъемными" для области и планировал провести переговоры по с ведомством по их пересмотру.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов на 7-12 лет. В первые два года субъектам нужно будет выплачивать по 5% долга ежегодно. Как ожидается, реструктуризация позволит регионам сэкономить около 430 млрд рублей в ближайшие два года.

Право продлить реструктуризацию до 12 лет получат только те регионы, которые покажут в 2018-2019 годах рост доходов выше уровня инфляции.