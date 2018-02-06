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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $67 за баррель

Экономика и бизнес
6 февраля, 1:58 дата обновления: 6 февраля, 2:12 UTC+3

Стоимость фьючерса на нефть этой марки упала на 0,12%

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 0,12% и составила $66,9 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $67 за баррель 3 января 2018 года.

На фоне снижения цены на нефть растут курсы валют по отношению к рублю. Так, курс доллара к рублю на Московской бирже в понедельник превысил 57 рублей впервые с 11 января, а курс евро - 71 рубль впервые с 15 ноября 2017 года.

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