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"Известия": препараты по рецепту могут подорожать до 16% из-за проекта о продаже лекарств

Экономика и бизнес
6 февраля, 2:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Аптеки планируют таким образом компенсировать потери в случае, если магазины получат право продавать лекарства, отпускаемые без рецепта

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Аптечные сети прогнозируют рост цен на рецептурные лекарства на 11-16% в случае, если в супермаркетах разрешат продавать безрецептурные препараты. Об этом газете "Известия" рассказали в Российской ассоциации аптечных сетей (РААС).

В ассоциации изданию пояснили, что повышением цен бизнес планирует компенсировать потери в случае принятия законопроекта Минпромторга о наделении магазинов правом свободной реализации лекарств, отпускаемых без рецепта. При этом свободная продажа безрецептурных препаратов будет возможна только после получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Магазины будут обязаны закупать лекарства у тех же поставщиков, что и аптечные организации, чтобы предотвратить рост фальсификатов.

Как сообщили изданию в Минпромторге, законопроект, разработанный по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова и опубликованный в конце 2017 года, планируется внести в правительство до 1 марта.

В Минздраве, в свою очередь, газете сообщили, что выступают против инициативы, так как она может привести к росту контрафакта и порче медикаментов. "Обеспечение надлежащего контроля за хранением и условиями отпуска лекарственных препаратов в продуктовых магазинах представляется крайне затруднительным, что может привести к попаданию на прилавки небезопасной или контрафактной продукции", - пояснили в ведомстве.

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