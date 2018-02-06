Договор NAFTA может быть перезаключен до конца марта

ОТТАВА, 6 февраля. /ТАСС/. Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) между Канадой, США и Мексикой может быть перезаключено до конца марта 2018 года. Об этом в понедельник сообщило агентство The Canadian Press со ссылкой на канадского посла в Вашингтоне Дэвида Макнотона.

По словам дипломата, стороны уже достигли "большого прогресса", но при этом еще остаются не до конца решенными "четыре-пять критических моментов". Агентство отмечает, что Макнотон не стал конкретизировать свои слова, но выразил надежду, что эти спорные вопросы могут быть улажены в течение февраля-марта.

На прошлой неделе в Монреале завершился шестой раунд переговоров по пересмотру NAFTA. Как отметили после его завершения представители Оттавы, Вашингтона и Мехико, в консультациях наметился прогресс. Стороны выразили надежду на определенный прорыв на будущих встречах. Седьмой раунд переговоров намечен на конец февраля - начало марта в Мехико, точные даты пока согласовываются.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу через два года. NAFTA считается одним из крупнейших экономических объединений Западного полушария. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть условия договора, так как из-за него, по мнению американского лидера, США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности.