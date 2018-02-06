Выручка "Транснефти" превысила 800 млрд рублей в 2017 году

ГОРКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль компании "Транснефть" составила в 2017 году 186 млрд рублей. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава компании Николай Токарев.

"Выручка компании - более 800 млрд, налоги в бюджеты всех уровней - 130 млрд рублей, чистая прибыль компании - 186 млрд, дивидендов выплачено 58 млрд", - сказал Токарев.

По итогам 2016 года чистая прибыль "Транснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 1,6 раза и составила 232,907 млрд руб. Выручка за отчетный период увеличилась на 4%, до 848,134 млрд руб.

В целом, по словам главы компании, "Транснефть" в 2017 году "отработала стабильно", все показатели выполнены в полном объеме, по наиболее приоритетным и чувствительным направлениям - показатели превышены. По системам "Транснефти" в 2017 году было транспортировано около 477 млн т нефти и 33 млн т нефтепродуктов, сказал Токарев. Их них на экспорт было направлено 233 млн т нефти, на внутренний рынок - 244 млн т, добавил глава компании.

Токарев ожидает, что объемы транспортировки нефти компанией в 2018 году останутся на уровне прошлого года или будут выше. "Я думаю, что объемы [прокачки] будут на уровне прошлого года, чуть-чуть даже больше, в зависимости от того, что будет с договоренностью с ОПЕК - [будет ли она] продлена или не продлена", - сказал Токарев, отвечая на вопрос Медведева о плановых показателях компании на 2018 год.

По словам главы компании, объем капиталовложений ожидается на уровне 256 млрд рублей, из них 200 млрд - капитальный ремонт и реконструкция действующих нефтепроводов, поскольку у 40% из них технический ресурс уже приближается к предельному. "Основное внимание, основной акцент теперь будем уделять этому", - констатировал он.

Токарев добавил, что планируется также расширение трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий Океан" (ВСТО) до проектных отметок.