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Краснодарский край планирует закупить 170 автобусов на газовом топливе

Экономика и бизнес
6 февраля, 16:46 UTC+3 БЕЛОРЕЧЕНСК БЕЛОРЕЧЕНСК 6, февраля. /ТАСС

Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что газомоторное топливо дешевле и экологически чище

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БЕЛОРЕЧЕНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют на треть увеличить автопарк машин на газомоторном топливе, купив 170 пассажирских автобусов, сообщил во вторник журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"Мы закупаем 170 пассажирских автобусов, которые будут работать на газе", - сказал губернатор. Он добавил, что в будущем планируется переход на газ и для работающих в крае грузовых автомобилей. По данным пресс-службы администрации региона, сейчас краю уже принадлежит более 500 единиц газомоторной техники: автобусы, мусоровозы, легковой транспорт.

Губернатор подчеркнул, что "свою роль играет экономика": газомоторное топливо в два-три раза дешевле традиционного. Кроме того, оно экологически чистое.

Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков отметил, что на Кубани газовое топливо может быть востребовано предприятиями АПК и транспортными компаниями: ежегодно в крае собирают и перегружают на хранение или экспорт миллионы тонн сельхозпродукции. Кроме того, переход на такое топливо мог бы существенно снизить вред на экологию курортных городов, куда ежегодно приезжают миллионы туристов.

"У нас в России самые большие запасы газа, и сам бог велел нам использовать эту возможность. Сегодня мы имеем 2,2 млрд кубометров газа, которые могут быть направлены на заправку транспорта", - подчеркнул Зубков.

По данным компании, к настоящему времени в Краснодарском крае действуют 14 автомобильно-газовых наполнительных компрессорных станций общей производительностью 121,2 млн куб м природного газа в год, средняя загрузка станций составляет 42% (в среднем по РФ - 28%).

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