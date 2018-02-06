Mastercard и российские банки тестируют систему снятия наличных в кассах магазинов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международная платежная система Masterсard вместе с российскими банками тестирует услугу, позволяющую снимать наличные с карт на кассах магазинов через POS-терминалы. Пока таким способом можно снять не более 5 тыс. рублей, но интерес к сервису уже проявили многие кредитные организации, а идею поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

"Masterсard уже предоставляет данный сервис в нескольких странах. Мы увидели заинтересованность в этой услуге многих российских банков и совместно с партнерами прорабатываем возможность внедрения на этом рынке", - сказали ТАСС в Mastercard.

Как отметили в компании, исследования показывают, что "доступность снятия наличных способствует тому, что люди оставляют больше средств на картах и в итоге с большей вероятностью пользуются именно картой для оплаты покупок".

Таким образом, возможность снять наличные через кассы магазинов может способствовать росту безналичной экономики.

Источник ТАСС, знакомый с первыми результатами тестирования технологии, уточнил, что в рамках пилотных проектов сумма, которую можно снять, ограничена 5 тыс. рублей.

Первопроходцы и мнение рынка

Снимать наличные с карты на кассе магазина, аптеки или заправки можно, например, в США. Для этого необходимо сделать покупку на определенную сумму и попросить кешбэк, таким образом, с банковской карты спишется сумма покупки плюс сумма выданных наличных.

Как пояснил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, интерес участников рынка обусловлен простотой услуги и возможностью увеличить число клиентов.

"Механизм работы новой технологии очень прост: клиент расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит ПИН-код. Далее банк - эмитент карты одобряет покупку и выдачу наличных, или только покупку. Сумма наличных, которые можно снять с карты в кассе магазина таким способом, ограничена. Банки тестируют техническую возможность проведения таких операций в России", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, технический запуск такой услуги провели, в частности, Masterсard и банк "Русский стандарт".

В свою очередь директор департамента платежных сервисов и систем банка "ФК Открытие" Александр Дынин заявил ТАСС, что идея снятия наличных через кассы магазинов обсуждалась еще около года назад.

"Банк "Открытие" не проводил подобных "пилотов". Сама технология понятна, но в настоящий момент она вне правового поля и запрещена правилами платежных систем. Использование этого функционала обсуждалось в профессиональных кругах около года назад, и было достаточно много вопросов к юридическим аспектам и применимости инструмента в различных сегментах розничной торговли. Для нас эффект от инициативы пока не очевиден, мы наблюдаем за рынком", - отметил он.

Директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов, напротив, видит преимущества как для рынка, так и клиентов банков: "На мой взгляд, данный сервис будет востребован клиентами. Преимущества для клиентов очевидны - это расширение списка точек, где можно снять наличные. Плюс для банков в экономии на инфраструктуре, поскольку внедрение данной опции позволит не тратиться на поддержание и обновление сети банкоматов, тем более, что на текущий момент многие банки уже сокращают банкоматные сети".

Хомутов также подчеркнул, что Бинбанк технически не видит проблем для внедрения функционала по снятию наличных через POS-терминалы.

Такую инициативу одобряет и председатель совета Ассоциации банков России, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Это мировая практика. Во многих странах такое делают, ничего особенного в этом не вижу. Если людям удобно получит наличные, они могут пойти в банкомат, если нет банкомата, это просто удобство и доступность услуги", - сказал он.

По мнению депутата, услуга в первую очередь заинтересует крупнейшие российские банки.

"Это все равно какие-то затраты, проводится идентификация, деньги снимаются с карты. Крупнейшие банки, наверное, будут использовать эту технологию - конкуренция будет заставлять ее использовать", - предположил он.

Позиция антимонопольного ведомства

Как сообщила ТАСС замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева, ведомство положительно оценивает возможность снятия наличных на кассах магазинов при условии, что для оплаты товаров в этих торговых точках граждане будут использовать банковские карты. Она отметила, что Masterсard уже обращалась в ФАС с просьбой высказать позицию ведомства относительно этой технологии.

"С учетом той информации, которая была представлена в ФАС, служба пришла к выводу, что само по себе предложение потребителям подобного рода новых сервисов в рамках платежных систем не приведет к нарушению антимонопольного законодательства и при этом будет стимулировать развитие безналичных платежей", - сказала Беляева.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что российские банки и платежные системы тестируют сервис, позволяющий снимать наличные с карты на кассе магазина через POS-терминалы. В частности, по данным издания, Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов. В пресс-службе банка ТАСС сказали, что не комментируют данную тему.