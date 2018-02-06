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Bloomberg: Verizon под давлением правительства США отказалась от продаж смартфонов Huawei

Экономика и бизнес
6 февраля, 16:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, февраля. /ТАСС

По данным агентства, на смартфонах этой компании, предположительно, могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка

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НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Американская телекоммуникационная компания Verizon Communications отказалась от продажи смартфонов китайской корпорации Huawei. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По его данным, такое решение Verizon приняла под давлением правительства США, которое подозревает Huawei в сотрудничестве со спецслужбами Китая. Как полагают американские чиновники, на смартфонах этой компании могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка.

Ранее по той же причине от использования продукции китайского производителя отказался американский телекоммуникационный конгломерат AT&T. Как отмечает Bloomberg, прекращение сотрудничества с Huawei может негативно сказаться на планах Verizon и AT&T по вводу в эксплуатацию мобильной сети пятого поколения (5G), так как эта компания из Китая одной их первых планирует выпустить в продажу смартфоны, поддерживающие данную технологию.

В свою очередь в Huawei отвергли подобные обвинения, подчеркнув, что на их смартфонах не устанавливается секретное программное обеспечение, которое бы передавало информацию китайским спецслужбам. Ситуацию прокомментировали также в МИД КНР. Его официальный представитель Лу Кан заявил, что власти Китая не позволяют китайским компания нарушать законодательство других стран, тем более наносить ущерб их государственной безопасности.

Huawei - один из ведущих мировых поставщиков информационных и коммуникационных технологий. Штат сотрудников в более чем 100 странах мира насчитывает 170 тыс. человек. Согласно оценкам экспертов, компания предоставляет продукты и сервисы для трети мирового населения. Huawei, основанная в 1987 году, является частным предприятием, принадлежащим ее сотрудникам-акционерам.

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