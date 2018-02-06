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Развитие кооперации в Липецкой области позволило эффективнее использовать земельный ресурс

Экономика и бизнес
6 февраля, 16:49 UTC+3 ЛИПЕЦК ЛИПЕЦК 6, февраля. /ТАСС

Глава региона Олег Королев подчеркнул, что благодаря внедрению новых технологий, увеличилось качество производства

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ЛИПЕЦК, 6 февраля. /ТАСС/. Развитие кооперации в Липецкой области позволило эффективнее использовать земельные ресурсы региона. Такое мнение высказал во вторник глава обладминистрации Олег Королев, встречаясь с делегацией из Краснодарского края, приехавшей в Центральную Россию для обмена опытом.

"Развитие кооперации способно поддержать людей, повысить их уровень доходов, а также повысить эффективность использования земли", - сказал он. По словам Королева, в местную сельскохозяйственную отрасль с 2000 года постоянно внедрялись новые технологии, благодаря чему качества производства заметно улучшилось. Однако обратной стороной этого процесса стало высвобождение трудовых ресурсов. И именно последний вопрос, как заметил он, находит удачное решение в системе кооперации.

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Кроме того, отметил Королев, кооперация как одна из форм мелкотоварного производства обеспечит нарастающий спрос горожан на экологически чистую натуральную продукцию. "Сельхозкооперация, основанная на простых и понятных принципах, способствует сохранению и приумножению человеческого капитала, повышению качества жизни людей", - подчеркнул глава региона.

В пресс-службе областной администрации в свою очередь напомнили, что регион несколько лет назад стал общероссийской площадкой для изучения опыта успешного развития кооперативного движения. "Прибывшая во вторник делегация Краснодарского края пробудет два дня и планирует посетить успешные кооперативы Чаплыгинского и Усманского районов", - заметил собеседник агентства.

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