Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 57.22
€ 70.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев надеется, что "Транснефть" доведет уровень импортозамещения к 2020 году до 97%

Экономика и бизнес
6 февраля, 16:41 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 6, февраля. /ТАСС

В свою очередь в компании рассказали о завершении строительства завода двигателей и успехах предприятия, выпускающего нефтяные насосы

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что "Транснефти" удастся выполнить планы по доведению уровня закупок отечественного оборудования к 2020 году до 97%.

На встрече с главой правительства руководитель компании Николай Токарев сообщил, что "на сегодняшний день объем отечественной продукции в рамках программы импортозамещения у "Транснефти" составляет 93%, оставшиеся 7% - это электроника, средства связи; в общем такие вещи, которые у нас не производятся в стране". "Но к 2020 году мы должны довести долю отечественной продукции, которая закупается "Транснефтью", до 97%. Это реально и выполнимо, у нас все для этого есть, предусмотрено, в том числе, и финансирование", - отметил Токарев.

"Это хорошая цифра. Будем надеяться, что она будет достигнута", - ответил Медведев.

Токарев также напомнил, что ранее с участием премьер- министра РФ был в Челябинске запущен завод "Транснефти", выпускающий нефтяные насосы. "Завод вышел на проектные отметки, 240 насосов уже изготовлено, то есть мы закрыли полностью потребности трубопроводной отрасли и сейчас интерес к этой продукции проявляют наши соседи - нефтепроводные компании ближнего зарубежья", - сказал глава "Транснефти". Он также сообщил о завершении строительства завода электрических двигателей, там в мае начнутся пуско-наладочные работы. "Так что в сентябре мы вас приглашаем запустить и второй завод", - обратился Токарев к Медведеву.

Медведев, в свою очередь, назвал импортозамещение очень важным направлением работы. "Импортозамещение является ключевой составляющей экономического развития, в том числе в области нефти, транспортировки нефти, нефтепереработки, и вообще всего набора сервисов, которые связаны с углеводородами. Так что то, что и первый завод вышел на проектную мощность, и достраивается второй завод - это отрадное явление, когда будут те готовы (к вводу в строй), доложите", - заключил премьер-министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бывший глава AIBA: МОК указал федерации бокса на необходимость скорейших реформ
2
Почему обвалился американский индекс Dow Jones
3
Биография кандидата на пост премьер-министра Дагестана Артема Здунова
4
Суд арестовал до 5 апреля бывшего врио председателя правительства Дагестана Гамидова
5
Комиссия МОК выявила новых российских спортсменов, которые связаны с допингом
6
МО РФ: публикация о финансах пилота Филипова должна получить оценку правоохранителей
7
Новый кабмин ФРГ нацелен на восстановления отношений с РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама