Медведев надеется, что "Транснефть" доведет уровень импортозамещения к 2020 году до 97%

ГОРКИ, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что "Транснефти" удастся выполнить планы по доведению уровня закупок отечественного оборудования к 2020 году до 97%.

На встрече с главой правительства руководитель компании Николай Токарев сообщил, что "на сегодняшний день объем отечественной продукции в рамках программы импортозамещения у "Транснефти" составляет 93%, оставшиеся 7% - это электроника, средства связи; в общем такие вещи, которые у нас не производятся в стране". "Но к 2020 году мы должны довести долю отечественной продукции, которая закупается "Транснефтью", до 97%. Это реально и выполнимо, у нас все для этого есть, предусмотрено, в том числе, и финансирование", - отметил Токарев.

"Это хорошая цифра. Будем надеяться, что она будет достигнута", - ответил Медведев.

Токарев также напомнил, что ранее с участием премьер- министра РФ был в Челябинске запущен завод "Транснефти", выпускающий нефтяные насосы. "Завод вышел на проектные отметки, 240 насосов уже изготовлено, то есть мы закрыли полностью потребности трубопроводной отрасли и сейчас интерес к этой продукции проявляют наши соседи - нефтепроводные компании ближнего зарубежья", - сказал глава "Транснефти". Он также сообщил о завершении строительства завода электрических двигателей, там в мае начнутся пуско-наладочные работы. "Так что в сентябре мы вас приглашаем запустить и второй завод", - обратился Токарев к Медведеву.

Медведев, в свою очередь, назвал импортозамещение очень важным направлением работы. "Импортозамещение является ключевой составляющей экономического развития, в том числе в области нефти, транспортировки нефти, нефтепереработки, и вообще всего набора сервисов, которые связаны с углеводородами. Так что то, что и первый завод вышел на проектную мощность, и достраивается второй завод - это отрадное явление, когда будут те готовы (к вводу в строй), доложите", - заключил премьер-министр.