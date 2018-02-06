Число инновационных производств в Саратовской области увеличилось за год на 7%

САРАТОВ, 6 февраля. /ТАСС/. Количество инновационных производств в Саратовской области увеличилось в прошлом году на 7% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщил во вторник в ходе заседания круглого стола, приуроченного ко Дню науки, замминистра промышленности и энергетики региона Дмитрий Саратовский.

"Мы видим прирост числа инновационных производств в области. По предварительным данным, в 2017 году прирост составил до 7% по численности относительно 2016 года. Это достаточно неплохой показатель", - сказал Саратовский.

Он уточнил, что таким образом в регионе действует порядка 187 подобных предприятий, в 2016 году их было чуть более 170. Среди них биотехнологическая компания "Биоамид", где уже создан ряд промышленных биотехнологий в сфере химической промышленности, сельского хозяйства, ветеринарии, медицины и экологии, а также Конструкторское бюро промышленной автоматики, сотрудники которого разработали новый пилотажный комплекс для вертолета Ми-8 по заказу силовых структур РФ.

Как уточнили ТАСС в министерстве промышленности и энергетики региона, таких результатов удалось добиться, в том числе, за счет поддержки предприятий как на региональном, так и на федеральном уровне. "Так, в 2017 году в области впервые прошел конкурс на получение субсидий предприятиями, которые реализуют инвестиционные проекты. Заявки на участие в конкурсе подали восемь региональных промышленных предприятий, победителями стали четыре из них. Общая стоимость указанных инвестиционных проектов составляет более 320 млн рублей, размер субсидий - 38 млн рублей", - уточнили в ведомстве.