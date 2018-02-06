Более 1,5 тыс. бизнесменов в Мурманской области пройдут обучение за счет бюджета

МУРМАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Стартующая в Мурманской области программа обучения предпринимателей позволит более 1,5 тыс. из них пройти обучение за счет бюджетных средств. Как сообщила во вторник на заседании в правительстве региона губернатор Марина Ковтун, такая программа в регионе будет реализована впервые.

"Единая региональная программа обучения для бизнеса как комплекс образовательных мероприятий для начинающих и действующих предпринимателей будет реализована впервые", - сказала Ковтун. По ее словам, программа сформирована исходя из запросов бизнеса, органов местного самоуправления, современных трендов в сфере развития и поддержки предпринимательства. Она рассчитана как на действующих бизнесменов, так и на тех, кто только планирует открыть свое дело.

Как отметил на совещании заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Олег Костенко, ожидается, что участие в программе примут не менее 1600 человек. По его словам, 9 февраля в Мурманске стартует первый тренинг-курс "Начинающий предприниматель".

Программа обучения станет частью трехлетнего регионального проекта "Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства Мурманской области". Помимо обучения, проект предусматривает конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям для создания собственного бизнеса. Первый этап конкурса грантов уже открыт и продлится до 15 марта, всего в 2018 году на гранты предусмотрено 7,9 млн рублей из областного бюджета. "Мы поддержим предпринимателей не только напрямую из областного бюджета, но и дополнительно профинансируем на конкурсной основе муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства на общую сумму около 9 млн рублей", - сообщил Костенко.

По расчетам властей, благодаря проекту число занятых в сфере малого бизнеса вырастет в регионе до 72 тыс. человек.

Грантовая поддержка бизнеса осуществляется в регионе уже не первый год. По данным правительства, за 2013-2017 годы гранты на общую сумму более 118 млн рублей получили 304 субъекта малого и среднего бизнеса. Это позволило создать более 400 рабочих мест и получить порядка 55 млн рублей дополнительных налоговых отчислений.