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Полонский заявил о совместном блокчейн-проекте с экс-главой "Мортона"

Экономика и бизнес
6 февраля, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Бизнесмен пояснил, что концепция проекта заключается в формировании документооборота автоматически и по мере продвижения переговоров представителей бизнеса

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бизнесмен Сергей Полонский анонсировал разработку проектов с сфере информационных технологий совместно с председателем совета директоров ГК "Основа" Александром Ручьевым. Об этом Полонский заявил во вторник в Москве.

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"Смарт-контракты - это большой мегапроект которым мы занимаемся с партнером, с Ручьевым", - заявил он журналистам на конференции "Девелопмент новой волны: классика или авангард?". Концепция проекта заключается в том, чтобы деловой документооборот формировался автоматически по мере продвижения переговоров представителей бизнеса, пояснил Полонский. Также в разработке партнеров находятся проекты по формированию технологии дополненной реальности и строительства бутик- отеля на Кремлевской набережной в Москве, сказал Полонский.

"У нас нет совместного проекта на Кремлевской набережной, но есть совместные проекты по технологиям дополненной реальности и блокчейна", - заявил в свою очередь ТАСС Ручьев.

Полонский вернул контроль над проектом элитных апартаментов в центре Москвы, получив его от структур главы Aeon Corporation Романа Троценко, ранее сообщало агентство RNS со ссылкой на обоих бизнесменов. Проект рассматривался в рамках инвестконтракта на реконструкцию объектов, расположенных во владении 1/9/6 на Кремлевской набережной. Контракт был заключен в 2001 году с компанией ООО "О.Ник’с", называвшейся в прессе подконтрольной Полонскому. Позже правительство Москвы безуспешно пыталось оспорить инвестконтракт в суде.

Основатель одного из крупнейших застройщиков жилья эконом-класса в столичном регионе "Мортон" Александр Ручьев в 2016 году продал компанию группе "ПИК" и позже основал собственную компанию "Основа".

Полонский в июле 2017 года был приговорен судом к пяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве при строительстве комплекса "Кутузовская миля", но был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности по делу. В ноябре 2017 он объявил о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, но не прошел даже начальную стадию кампании. На посту руководителя Mirax Group Полонский с 2004 года реализовал ряд крупных коммерческих и жилых девелоперских проектов, в марте 2011 года было принято решение о прекращении существования бренда Mirax, после чего все его структуры перешли новой компании "Поток" (Potok), основным владельцем которой и стал бизнесмен. К 2013 году компания продала все свои активы, кроме башни "Федерация", в декабре 2013 года для погашения долгов перед Сбербанком и этот объект был передан новому инвестору - Aeon Corporation Романа Троценко.

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