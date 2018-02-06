Титов обеспокоен ростом числа уголовных дел по статье о невыплате зарплаты

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов обеспокоен ростом количества уголовных дел по статье об ответственности за невыплату заработной платы. Об этом он заявил журналистам во вторник.

"Что нас очень волнует - растет количество дел по ст. 145 УК РФ, предусматривающей наказание за невыплату заработной платы. Это значит, что предприниматели в тяжелом экономическом положении, сегодня значительно возросло количество банкротств", - сказал Титов.

По его словам, по-прежнему высоким остается количество зарегистрированных преступлений по статье "мошенничество". "Изменить в корне ситуацию не удалось, тенденции остаются теми же самыми, но и не происходит серьезного ухудшения. Удалось ситуацию стабилизировать. К сожалению, растет количество зарегистрированных преступлений по нашей любимой "резиновой" статье "мошенничество", - отметил он.

При этом, Титов подчеркнул, что позитивной тенденцией является тот факт, что начала работать статья 169 УК РФ ("преднамеренное воспрепятствование предпринимательской деятельности"). "Эта статья работает в защиту бизнеса, против чиновников. Если раньше это были отдельные случаи, сегодня уже не один десяток дел возбуждено, есть реальные случаи, когда чиновники получают уголовные наказания - в Амурской области, Крыму и других регионах статья начала работать", - пояснил он.

Еще одной положительной тенденцией Титов назвал тот факт, что сократилось количество предпринимателей, находящихся в СИЗО. "Но количество предпринимателей, к которым применяется мера пресечения, связанная с домашним арестом, возросло на большее количество людей, чем сократилось количество людей в СИЗО. Это говорит, что в целом количество жестких мер пресечения растет", - отметил он.