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Китайские власти к июню 2018 года создадут фонд для инвестиций в регионы РФ

Экономика и бизнес
6 февраля, 18:18 UTC+3 ХАРБИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Советник губернатора Московской области Артем Семенов подчеркнул, что особое внимание будут уделять энергетическим и инновационным наукоемким проектам

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ХАРБИН /Китай/, 6 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Правительство провинции Хэйлунцзян (граничащая с Россией северо-восточная провинция Китая) к июню 2018 года планирует создать инвестиционный фонд с первоначальным капиталом в 5 млрд юаней ($800 млн) для финансирования проектов на территории северо-восточного Китая и российских регионов. Об этом рассказал ТАСС во вторник советник губернатора Московской области Артем Семенов.

"Он создается при содействии межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, - отметил он. - Фонд интересен еще и тем, что он юаневый, а не долларовый. Участвовать в нем будет Государственная инвестиционная компания провинции Хэйлунцзян".

По словам Семенова, на первом этапе деятельности основное внимание будет уделяться "зрелым" проектам. "С этого фонд начинает, а дальше постепенно будет возрастать его авторитет, наблюдаться большее погружение в российские региональные проекты, даже на уровне стартапов, что для нашей стороны на сегодняшний день наиболее важно", - пояснил советник губернатора, по совместительству занимающий должность секретаря межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

Он также добавил, что получить поддержку фонда смогут предприятия всех регионов России, не только Дальнего Востока. Главное внимание будет уделяться энергетическим и инновационным наукоемким проектам.

"Первый обсуждаемый проект - "Саянскхимпласт" (Иркутская область), ведущее предприятие на Дальнем Востоке и в Сибири, производящее ПВХ (пластик - прим. ТАСС), - рассказал советник губернатора. - Там необходима не модернизация производства, а создание нового завода, требуются большие деньги".

Семенов напомнил, что Китай - ведущий партнер России, как с экономической, так и с политической точки зрения. "Естественно, что главы российских регионов ожидают притока капитала из Китая, однако необходимы новые инструменты, для того чтобы эти инвестиции приходили", - резюмировал он.

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