"Газпром" считает, что под санкции США и ЕС попадает менее 1% добычи компании

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Возможный эффект секторальных санкций США и ЕС может затронуть менее 1% от общей добычи группы "Газпром", говорится в презентации компании ко Дню инвестора.

"[Санкции ЕС и США] покрывают менее 1% от добычи группы "Газпром", - говорится в презентации.

Заместитель председателя правления газового холдинга Александр Медведев заявил, что "Газпром" в 2017 году увеличил свою долю на европейском рынке до 34,7% с 33,1% годом ранее и не исключает дальнейшего роста.

"Рыночная доля "Газпрома" продолжает расти. Поставки "Газпрома" росли быстрее рынка, доля на рынке Европы в результате увеличилась до рекордных 34,7%", - сказал он.

Медведев подчеркнул, что привлекательная контрактная модель делает газ "Газпрома" наиболее привлекательным на рынке, а существующие экспортные газотранспортные маршруты позволяют гибко реагировать на изменение спроса.

По его мнению, это позволяет рассчитывать, что рыночная доля "Газпрома" в будущем "может не только сохраниться, но и возрасти".

Также он рассказал, что средняя стоимость экспортного газа компании в январе составила $224 за тыс. куб. м.

"Несколько данных: в 2016 году средневзвешенные цены экспорта газа составили $167, в прошлом году - $196,7 за тыс. куб. м, а в 2018 году, в январе - $224. На февраль прогноз уже ниже - $222", - сказал он.

Ранее в "Газпроме" прогнозировали, что средняя экспортная цена газа для Европы в 2017 году составит $180 за тыс. куб. м. При этом компания не исключала, что по итогам года цена может возрасти до $200 за тыс. куб. м. В 2016 году "Газпром" закладывал в бюджет цену газа в $199 за тыс. куб. м, в 2015 году средняя цена составляла $234 за тыс. куб. м.

В презентации компании отмечается, что "Газпром" в 2018 году ожидает роста добычи газа на 1% по сравнению с прошлым годом - до 476 млрд кубометров. Согласно той же презентации, в 2017 году холдинг добыл 471 млрд кубометров.

Как сообщал ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер, в 2017 году холдинг увеличил добычу газа по сравнению с 2016 годом на 12,4% - до 472 млрд куб. м, экспорт газа в Европу - на 8,1%, до 193,6 млрд куб. м.

В 2017 году импорт российского газа, в частности, увеличили страны Северно-Западной и Центральной Европы - целевого региона для проекта "Северный поток - 2", который "Газпром" реализует при поддержке ведущих энергетических компаний Европы. Рекордный объем газа ушел в Германию - 53,4 млрд кубометров (рост на 7,1%), исторический максимум был в Австрии, где закупка выросла на 40%, до 8,5 млрд кубометров, и Нидерландах - 4,6 млрд кубометров (рост на 9,7%). Еще один рекорд "Газпром" поставил в Дании: рост на 1,9% к максимальному показателю 2016 года - до 1,75 млрд кубометров.

Медведев добавил, что выручка компании от экспорта газа в 2017 году выросла до $37,8 млрд.

"В прошлом году выручка выросла до $37,8 млрд. И это не включает в себя экспорт в страны бывшего Советского Союза", - сказал он. В настоящее время "Газпром" строит ряд экспортных газопроводов в рамках своей стратегии диверсификации экспортных маршрутов и повышения надежности и эффективности экспортных поставок газа. К ним относятся "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", строительство которых компания планирует завершить к концу 2019 г., когда истекает срок действия ее текущего контракта на транзит газа через Украину. "Северный поток - 2" должен связать Россию с Германией через Балтийское море, а "Турецкий поток" свяжет Россию с Турцией через Черное море. По оценкам "Газпрома", "Северный поток - 2", стоимость которого составляет 9,5 млрд евро, позволит ему осуществлять транспортировку 1 тыс. куб. м газа на 100 км за 2,1 доллара, что на 20% ниже текущих транзитных тарифов с Украиной. В конце 2019 г. истекает срок действия договора между "Газпромом" и Украиной о транзите газа. Ранее "Газпром" рассчитывал, что с запуском "Северного потока - 2" и "Турецкого потока" годовой объем транзита газа через Украину может сократиться до 15 млрд куб. м газа с 80 млрд куб. м (по состоянию на 2016 г. - прим. ред.). При этом в официальном сообщении "Газпром нефти" говорится, что чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по предварительным данным, увеличилась в 2017 году по сравнению с предыдущим годом на 26,5% и составила 253 млрд рублей. "2017 год стал для компании годом рекордных финансовых результатов. Мы получили самую высокую чистую прибыль за всю историю "Газпром нефти". В прошлом году компания обеспечила операционный денежный поток в размере 422 млрд рублей, что также является рекордом", - прокомментировал результаты работы компании в 2017 году глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Выручка компании при этом выросла на 18%, до 2 трлн рублей. Скорректированный показатель EBITDA достиг 551 млрд рублей, что на 20,8% больше, чем годом ранее. "Газпром нефть" ожидает, что свободный денежный поток в 2017 году составит 65 млрд руб. Компания связывает рост ключевых финансовых показателей в 2017 году с восстановлением конъюнктуры рынка, успешным развитием новых проектов компании в сегменте добычи углеводородов и увеличением розничных продаж. В свою очередь в презентации "Газпрома" ко Дню инвестора отмечается, что чистая прибыль компании выросла на 45,3%, до $4,3 млрд. Что касается добычи углеводородов, то в 2017 году компания увеличила их добычу с учетом доли в совместных предприятиях на 4,1% по сравнению с результатом 2016 года, до 89,75 млн тонн нефтяного эквивалента. "Рост объема добычи углеводородов обусловлен увеличением добычи на новых месторождениях - Новопортовском, Мессояхском и Приразломном, а также ростом добычи в Ираке", - отмечается в пресс-релизе. Годовой объем переработки на собственных НПЗ и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий составил 40,1 млн тонн. В 2017 году "Газпром нефть" реализовала через собственную сеть АЗС более 11 млн тонн нефтепродуктов, нарастив объемы розничных продаж на 5,6% к результату 2016 года. В структуру "Газпром нефти" входят более 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Компания ведет работу в крупнейших нефтегазоносных регионах России. Продукция компании экспортируется в более чем 50 стран мира и реализуется на всей территории РФ. "Газпром" владеет 95,7% компании, оставшиеся акции находятся в свободном обращении. При этом зампредправления холдинга рассказал, что украинская газотранспортная система (ГТС) способна на стабильную работу только в условиях недозагрузки. "Мы не можем полагаться на украинскую ГТС... Украинский коридор может функционировать только потому, что не загружен на 100%", - сказал он. Медведев подчеркнул, что позицию "Газпрома" разделяют и международные эксперты, по подсчетам которым в ГТС необходимо вложить ;4,8 млрд. "По факту Киев недоинвестирует в 5-7 раз", - отметил Медведев.