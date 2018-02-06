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На Украине заявили, что не получали претензий от Хорватии из-за неисправности МиГ-21

Экономика и бизнес
6 февраля, 23:07 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 6, февраля. /ТАСС

Ранее в Загребе заявили, что направили в Киев соответствующую ноту

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КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Украинское предприятие "Укрспецэкспорт" не получало претензий от Хорватии относительно качества ремонта самолетов МиГ-21. Соответствующее заявление компании распространило во вторник украинское агентство "УНН".

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5 февраля газета Jutarni list сообщила о том, что министерство обороны Хорватии потребовало от Украины заменить самолеты МиГ-21 новыми истребителями из-за проблем с качеством ремонта в 2014 году. Сообщается, что на прошлой неделе минобороны Хорватии направило Украине соответствующую служебную ноту.

"На сегодняшний день никакой официальной претензии или рекламации министерства обороны Республики Хорватия в ГК "Укрспецэкспорт" нет", - заверили на предприятии. При этом в компании обратили внимание на то, что информация о неисправных Миг-21 появилась "в контексте того, что Хорватия, пригласила" Укрспецэкспорт принять участие в тендере по выполнению капитального ремонта десяти вертолетов Ми-171Ш министерства обороны. На предприятии подчеркнули, что в рамках участия в соответствующем тендере вовремя предоставили пакет документов, однако контракт был заключен с АО "Вертолеты России".

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