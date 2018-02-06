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Минспорт подал иски на 1 млрд рублей к генподрядчику строительства двух стадионов ЧМ-2018

Экономика и бизнес
6 февраля, 23:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Министерство спорта заключило с АО "Стройтрансгаз" два контракта на строительство арен, которым предстоит летом этого года принимать матчи чемпионата мира по футболу - в Волгограде и Нижнем Новгороде

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ подало два иска на общую сумму более 1 млрд рублей к АО "Стройтрансгаз" - генподрядчику строительства двух стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Иски были зарегистрированы 5 февраля Арбитражным судом Москвы и к производству пока не приняты. О других подробностях по делу не сообщается.

Министерство спорта заключило с АО "Стройтрансгаз" два контракта на строительство арен, которым предстоит летом этого года принимать матчи чемпионата мира по футболу - в Волгограде и Нижнем Новгороде.

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона Волгограда между правым берегом Волги и Мамаевым курганом. Площадь выделенного под строительство участка составляет 21,1 га, общая площадь стадиона - около 124 тыс. кв. м. В составе спортивного комплекса предусмотрены поле с трибунами для зрителей, системы жизнеобеспечения, помещения для спортсменов, фойе для зрителей, служебные помещения, магазины и бизнес-помещения в подтрибунном пространстве. Государственный контракт между АО "Стройтрансгаз" и Министерством спорта РФ на сумму 16,211 млрд рублей был подписан в ноябре 2014 года.

Новая арена под названием "Нижний Новгород" будет построена в месте слияния рек Ока и Волга на площади в 21,6 га. Стадион рассчитан на 45 тыс. зрителей. Контракт между Министерством спорта РФ и АО "Стройтрансгаз" на сумму 16,756 млрд рублей был подписан в декабре 2014 года. Общая сметная стоимость стадиона, включающая помимо строительно-монтажных работ, выполняемых генподрядчиком, также стоимость проектирования, составляет 17,018 млрд руб.

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