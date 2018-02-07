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Дума обсудит в I чтении проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года

Экономика и бизнес
7 февраля, 0:10 UTC+3 МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

По словам Андрея Исаева, Госдума сможет принять законопроект в первом и втором чтениях до конца февраля

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в среду в первом чтении президентский законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) предлагается приравнять к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года. Проект закона был внесен в Госдуму Владимиром Путиным 26 января.

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Поводом для соответствующей инициативы стала встреча главы государства с рабочими Тверского вагоностроительного завода, состоявшаяся 10 января. На ней Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда будет приравнен к прожиточному минимуму не с 1 января 2019 года, а уже с 1 мая текущего года.

На данный момент МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. С 1 мая 2018 года, как сообщалось ранее, минимальный размер оплаты труда будет равен 11 163 рубля, что равно величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года., а суммарное повышение МРОТ в 2018 году составит 43%.

В понедельник на заседании профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов министр труда Максим Топилин пояснил, что с 2019 года МРОТ будет индексироваться не на уровень инфляции, а расти в соответствии с динамикой прожиточного минимума трудоспособного населения. Министр уточнил, что в случае, если размер прожиточного минимума будет снижаться, размер МРОТ останется прежним и падать не будет.

Как отметил в разговоре с ТАСС первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, законопроект, несмотря на всю важность, "предельно прост", поэтому Госдума сможет принять его до конца февраля.

"То, что предполагалось сделать с 1 января 2019 года, президент предложил сделать с 1 мая. В этом смысле меняется дата и ставится цифра, соответствующая на этот момент минимальному размеру оплаты труда. Поэтому я думаю, что здесь поправок быть не должно. Думаю, что все [депутаты] понимают, поскольку законопроект чрезвычайно социально значим и важен, то мы сможем принять его в первом и втором чтении до конца февраля", - считает он.

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