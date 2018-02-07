Дума рассмотрит в двух чтениях вопрос продления амнистии капиталов и заслушает главу МЭР

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в среду в первом и втором чтениях пакет законопроектов, предполагающий продление амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года. Также состоится "правительственный час" с участием главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Министр выступит с сообщением и ответит на вопросы депутатов по теме социально-экономического развития страны и развития предпринимательства

Пакет законопроектов предусматривает проведение второго этапа амнистии с 1 марта 2018 года до 28 февраля 2019 года. Законопроекты были инициированы группой депутатов Госдумы по главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым во исполнение поручения президента РФ.

В рамках амнистии физическим лицам предоставляется возможность добровольно задекларировать свое имущество, активы (в том числе оформленные на номинальных владельцев), а также зарубежные счета и контролируемые иностранные компании (КИК) в обмен на освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей и неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Амнистия распространяется на все связанные с иностранными активами и счетами доходы, операции и сделки.

Согласно законопроектам, представившие декларации в ходе второго этапа декларирования получат возможность указать в декларации не только те счета (вклады) в зарубежных банках, которые были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и те, которые были закрыты на дату предоставления декларации. Лица, представившие декларацию в ходе первого этапа добровольного декларирования, смогут повторно представить декларацию в ходе второго этапа.

Первый этап амнистии проводился в России в период с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года. Одновременно предлагается внести корреспондирующие поправки в статью 76.1 Уголовного кодекса РФ и распространить уже существующие в уголовном праве гарантии на лиц, "представивших специальные декларации в ходе второго этапа декларирования".

Пакет законопроектов об амнистии капиталов будет рассмотрен в ускоренном режиме, рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Утром законопроект будет рассмотрен в первом чтении, а к концу заседания Госдумы - уже во втором.

"Мы предполагаем, что завтра они будут приняты утром в первом чтении, потом в 17:45 совет Думы установил время, к которому комитет по бюджету и налогам и комитет по законодательству должны подготовить эти законопроекты ко второму чтению. И, соответственно, мы рассчитываем, что утром в пятницу этот блок законопроектов будет принят Государственной Думой в третьем чтении", - сказал Жуков. Такой ускоренный порядок рассмотрения вызван необходимостью принятия законопроектов, подписания их президентом и опубликования до 1 марта, добавил депутат.