Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 57.22
€ 70.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дума рассмотрит в двух чтениях вопрос продления амнистии капиталов и заслушает главу МЭР

Экономика и бизнес
7 февраля, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

В Госдуме рассчитывают, что пакет законопроектов будет принят в третьем чтении уже в пятницу, сказал первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в среду в первом и втором чтениях пакет законопроектов, предполагающий продление амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года. Также состоится "правительственный час" с участием главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Министр выступит с сообщением и ответит на вопросы депутатов по теме социально-экономического развития страны и развития предпринимательства

Смотрите также

"Единая Россия" поддержит законопроект о продлении амнистии капитала

Комитет Госдумы поддержал продление амнистии капиталов до марта 2019 года

Комитет Госдумы поддержал освобождение от ответственности при продлении амнистии капиталов

Пакет законопроектов предусматривает проведение второго этапа амнистии с 1 марта 2018 года до 28 февраля 2019 года. Законопроекты были инициированы группой депутатов Госдумы по главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым во исполнение поручения президента РФ.

В рамках амнистии физическим лицам предоставляется возможность добровольно задекларировать свое имущество, активы (в том числе оформленные на номинальных владельцев), а также зарубежные счета и контролируемые иностранные компании (КИК) в обмен на освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей и неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле. Амнистия распространяется на все связанные с иностранными активами и счетами доходы, операции и сделки.

Согласно законопроектам, представившие декларации в ходе второго этапа декларирования получат возможность указать в декларации не только те счета (вклады) в зарубежных банках, которые были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и те, которые были закрыты на дату предоставления декларации. Лица, представившие декларацию в ходе первого этапа добровольного декларирования, смогут повторно представить декларацию в ходе второго этапа.

Первый этап амнистии проводился в России в период с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года. Одновременно предлагается внести корреспондирующие поправки в статью 76.1 Уголовного кодекса РФ и распространить уже существующие в уголовном праве гарантии на лиц, "представивших специальные декларации в ходе второго этапа декларирования".

Пакет законопроектов об амнистии капиталов будет рассмотрен в ускоренном режиме, рассказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Утром законопроект будет рассмотрен в первом чтении, а к концу заседания Госдумы - уже во втором.

"Мы предполагаем, что завтра они будут приняты утром в первом чтении, потом в 17:45 совет Думы установил время, к которому комитет по бюджету и налогам и комитет по законодательству должны подготовить эти законопроекты ко второму чтению. И, соответственно, мы рассчитываем, что утром в пятницу этот блок законопроектов будет принят Государственной Думой в третьем чтении", - сказал Жуков. Такой ускоренный порядок рассмотрения вызван необходимостью принятия законопроектов, подписания их президентом и опубликования до 1 марта, добавил депутат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собчак рассказала в США об отношении к НАТО и о первых шагах в случае победы на выборах
2
Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова
3
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
4
Сварщик в гостях у Трампа: кого позвали на "тронную речь" президента США
5
Бывший глава AIBA: МОК указал федерации бокса на необходимость скорейших реформ
6
СМИ: умер американский актер Джон Махони
7
Джим Керри удалил страницу в Facebook из-за приписываемого России вмешательства в выборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама