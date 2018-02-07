Медведев проведет совещание о механизмах поддержки аграриев

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет совещание о механизмах поддержки агропромышленного комплекса. Как сообщили в пресс-службе кабмина, в мероприятии примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, министр финансов Антон Силуанов, главы регионов, а также руководители профильных ассоциаций.

Глава кабмина неоднократно говорил, что уровень поддержки сельского хозяйства в стране снижаться не будет. "Мы в целом выделяем немалые средства на развитие сельского хозяйства, - напомнил он на одном из совещаний осенью 2017 года. - Скажем так: если говорить об относительно ближайшей истории, то это средства очень значительные в сравнении с тем, что у нас было 10-15 лет назад, я уж не говорю про 90-е годы. Стараемся, чтобы ежегодно аграрии могли рассчитывать на тот же уровень государственной поддержки, что и в предыдущем году".

Он отметил, что в 2017 году объем господдержки на 8% превысил уровень 2016 года, достигнув 242 млрд рублей. В 2018 году эта цифра вырастет еще на 20 млрд рублей.

Об успехах, которых удалось достичь в ушедшем году в агропромышленном комплексе, в том числе благодаря мерам господдержки, говорил на предновогодней встрече с членами кабмина президент России Владимир Путин. "Крупнейшим несырьевым экспортером стал отечественный агропром, что совсем недавно трудно было даже себе представить, - подчеркнул глава государства. - А теперь это - свершившийся факт".