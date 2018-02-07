Telegraph: британская разведка обеспокоена IPO группы EN+ Дерипаски на Лондонской бирже

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Британская служба внешней разведки МИ-6 выразила обеспокоенность в связи с выходом холдинга EN+ российского предпринимателя Олега Дерипаски на Лондонскую фондовую биржу, который состоялся в ноябре прошлого года. Об этом во вторник сообщила газета The Daily Telegraph.

Источники издания в сфере безопасности задались вопросом, каким образом EN+ осуществила первичное размещение своих акций на лондонской торговой площадке "без соответствующих консультаций с разведывательными службами". Издание обращает внимание на то, что выход на биржу состоялся несмотря на то, что EN+ владеет 48% акциями компании РУСАЛ, находящейся под западными санкциями.

"Серьезные опасения возникли по поводу очевидной неспособности Лондонской фондовой биржи провести надлежащие проверки относительно вероятных последствий для безопасности Великобритании при выдаче разрешения EN+ на ведение торговли в [лондонском] Сити", - приводит газета слова своего информатора.

Газета отметила, что Лондонская фондовая биржа отказалась от комментариев. В свою очередь, в Управлении по финансовому регулированию и надзору заявили, что размещение акций EN+ не нарушает санкционного режима. Там подчеркнули, что ведомство провело соответствующие консультации с министерством финансов Великобритании.

Представитель EN+ отказался комментировать отношение РУСАЛа к производству военной техники, но указал на то, что компания не подпадает под режим санкций США и Евросоюза. "Одна из основных целей проведения IPO было уменьшение долговой нагрузки, чтобы поддержать развитие группы и выплату дивидендов для выгоды всех акционеров", - сказал пресс-секретарь EN+.