Трутнев прибыл в Харбин для активизации межрегионального сотрудничества РФ и КНР

ХАРБИН /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в среду утром прибыл в город Харбин (Северо-Восточный Китай) для проведения нескольких мероприятий по активизации двустороннего межрегионального взаимодействия с КНР. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что в ходе этого визита состоится официальное открытие перекрестных годов российско-китайского сотрудничества, будут подписаны документы об усилении взаимодействия между Россией и Китаем по ряду направлений. Стороны проведут встречу сопредседателей Российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока, Байкальского региона РФ и северо-востока КНР с участием вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна.

6 февраля, перед прибытием Трутнева, в Харбине состоялось заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, на котором обсуждались итоги и перспективы сотрудничества на уровне регионов двух стран.