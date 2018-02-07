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Трутнев прибыл в Харбин для активизации межрегионального сотрудничества РФ и КНР

Экономика и бизнес
7 февраля, 2:50 UTC+3 ХАРБИН /Китай/ 7, февраля. /ТАСС

В ходе этого визита планируется провести официальное открытие перекрестных годов российско-китайского сотрудничества

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ХАРБИН /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в среду утром прибыл в город Харбин (Северо-Восточный Китай) для проведения нескольких мероприятий по активизации двустороннего межрегионального взаимодействия с КНР. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Ожидается, что в ходе этого визита состоится официальное открытие перекрестных годов российско-китайского сотрудничества, будут подписаны документы об усилении взаимодействия между Россией и Китаем по ряду направлений. Стороны проведут встречу сопредседателей Российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока, Байкальского региона РФ и северо-востока КНР с участием вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна.

6 февраля, перед прибытием Трутнева, в Харбине состоялось заседание Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, на котором обсуждались итоги и перспективы сотрудничества на уровне регионов двух стран.

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