Los Angeles Times сменит владельца

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Газета Los Angeles Times, которая входит в число ведущих периодических изданий США, сменит владельца. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в издании.

По сведениям источников газеты, переговоры на этот счет близки к завершению, официально объявить о сделке могут уже в ближайшее время. Согласно ее предварительным условиям, американский предприниматель Патрик Хуан Синьсян купит у базирующейся в Чикаго (штат Иллинойс) компании Tronc Inc. Los Angeles Times, а также еще одно популярное калифорнийское издание - The San Diego Union-Tribune - за $500 млн.

Первой о планируемой транзакции сообщила газета The Washington Post.со ссылкой на источники. Официальные представители бизнесмена, состояние которого агентство Bloomberg оценивает в $8,6 млрд, отказались от комментариев в связи с публикацией. Хуан Синьсян является держателем крупного пакета акций Tronc Inc. Этой компании принадлежат и многие другие популярные издания. В их числе Chicago Tribune, New York Daily News, Baltimore Sun, Orlando Sentinel. Вырученные в результате сделки средства будут направлены на развитие оставшихся изданий, в особенности, их электронных версий.

О газете

Объемы тиража Los Angeles Times, по оценкам профильных ассоциаций, в последние несколько лет составляли от 450 тыс. до 650 тыс. экземпляров. Согласно подсчетам аналитиков компании comScore, которая занимается маркетинговыми исследованиями в области медиаиндустрии, в декабре 2017 года размещенные в интернете публикации Los Angeles Times читали около 31,6 млн человек.

Los Angeles Times, основанная в 1881 году, в последние годы сталкивалась с серьезными финансовыми трудностями. Число работающих в ней журналистов в 1990-х годах достигало примерно 1,3 тыс. человек. К настоящему времени оно уменьшилось примерно в три раза.

В январе сотрудники Los Angeles Times объявили о создании профсоюза. Они пошли на этот шаг, чтобы остановить сокращение штата, а также, чтобы добиться повышения заработной платы. Руководство издания после этого заявило о планах значительно расширить сеть внештатных корреспондентов.