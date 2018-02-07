Британский бизнес потребовал от Мэй обозначить ясные приоритеты по Brexit

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Британские бизнесмены потребовали от премьер-министра Терезы Мэй в кратчайшие сроки обозначить приоритеты в переговорах по Brexit, предупредив, что их терпение в ситуации сохраняющейся неопределенности находится на пределе. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Ассоциации британских торговых палат (BCC), выдержки из которого распространило агентство Press Association.

"Для компаний, которые совершают инвестиции и принимают решения о найме персонала, нет места для продолжающейся двусмысленности. Правительство обязано определиться со своими планами", - говорится в тексте обращения, подписанного генеральным директором ассоциации Адамом Маршаллом и ее президентом Фрэнсисом Мартином.

Как отмечается в документе, бизнесмены ощущают, что в правительстве нет единства по теме Brexit, что ставит их в сложное положение - до официального выхода страны из Евросоюза осталось чуть более года, но до сих пор не ясно, на каких именно условиях он будет осуществлен. Это не позволяет компаниям принимать решение о том, как развивать свой бизнес, будет ли им выгоднее, например, остаться в Великобритании или перенести деятельность - полностью или частично - в другие страны.

"Бизнес нуждается в том, чтобы люди, избранные для руководства нашей страной, определились со своим выбором и сделали ясное, недвусмысленное заявление о своих намерениях, - говорится в тексте обращения. - Как крупные, так и мелкие бизнесмены ощущают, что расхождение во мнениях [в правительстве] продолжается".

Ассоциация предупреждает, что нынешнее положение вещей начинает вызывать беспокойство у глав даже тех компаний, которые должны выиграть от того, что Великобритания выйдет из состава ЕС. "У многих даже оптимистично настроенных, нацеленных на будущее руководителей компаний, которые видят для себя выгоду в предстоящих изменениях, терпение находится на исходе. Напрямую затронутые компании намерены применить планы действия в чрезвычайных ситуациях", - говорится в заявлении.

Переходный период

Ассоциация полагает, что правительству Мэй нужно в кратчайшие сроки определиться с тем, какими будут отношения между Лондоном и Брюсселем после того, как подойдет к концу переходный период. Он должен начаться после официального "развода" Великобритании с ЕС 29 марта 2019 года, продлиться до 31 декабря 2020 года, а основная его задача - дать бизнесу время в максимально безболезненной манере подготовиться к новым отношениям. Однако британское правительство до сих пор не прояснило ряд ключевых моментов, например, по какой схеме в будущем будет вестись торговля с Евросоюзом, что принципиально при бизнес-планировании.

"Ясные переговорные цели критически важны как для бизнеса, так и для общественного доверия, - отмечается в документе. - Хотя BCC твердо выступала за переходный период с сохранением статус-кво, при котором у бизнеса будет время, чтобы осуществить планирование изменений, у этого перехода должен быть ясный конечный пункт".

Депутаты обеспокоены

Одновременно в среду свою обеспокоенность ходом подготовки к Brexit высказали и британские законодатели, которые указали на то, что министерства просто не обладают возможностями для осуществления всего огромного масштаба работ, с которым сопряжена подготовка страны к выходу из ЕС. Комитет Палаты общин, нижней палаты британского парламента, по государственному бюджету распространил доклад, в котором отметил, что у правительственных департаментов "нет технических, проектных или лидерских способностей для того, чтобы подготавливать Brexit параллельно с их другой запланированной активностью".

В докладе говорится о том, что министерство по вопросам Brexit определило в общей сложности 313 различных проектных направлений, связанных с выходом из Евросоюза. Депутаты призвали правительство к апрелю детально рассказать о том, как ведется работа по каждому из направлений, а к 1 июня дать официальный ответ на опубликованный во вторник доклад.