В Кейптауне завершилась первая в 2018 году встреча шерп БРИКС

ПРЕТОРИЯ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Первая в 2018 году встреча шерп и су-шерп БРИКС завершилась во вторник в Кейптауне. Делегации пятерки стран с крупными развивающимися экономиками - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - презентовали свои программы и основные направления работы на 2018 год, озвучили первые комментарии и возникающие по ходу работы дополнительные предложения. Итогами прошедшей встречи с ТАСС поделился российский шерпа, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Всего на 2018 год запланировано более 15 встреч на уровне министров, общий календарь мероприятий насчитывает несколько десятков встреч, а кульминацией станет традиционный саммит глав государств, который на этот раз пройдет 25-27 июля в Йоханнесбурге. Среди наиболее интересных событий очередного года БРИКС, которые удалось согласовать с коллегами на встрече, глава российской делегации отметил организовываемую Роспатентом крупную международную конференцию по проблемам блокчейна, запланированную на апрель. "Это совершенно новое направление, и я очень рад, что БРИКС выходит и на это поле", - признался Рябков.

По словам дипломата, объединение БРИКС взяло курс на содействие инновациям и цифровизации экономики стран-участниц. В настоящее время происходит поиск оптимальных форматов реализации данной задачи, над которыми правительственные структуры будут работать сообща с представителями деловых кругов. "В частности, наши южноафриканские друзья предложили создать совместную виртуальную цифровую платформу для создания вакцин и сывороток. Работа по этому направлению в России результативна, мы обладаем большим заделом на этом направлении и думаем, что другие страны также могли бы внести свой вклад в общую копилку", - отметил заместитель министра.

Инициативы в области экономики

Помимо этого, Россия продолжает продвигать в БРИКС давно вынашиваемую идею о создании общего механизма исследований в области энергетики, которая в последнее время находит отклик у других участников объединения. Российская же делегация, в свою очередь, позитивно оценила инициативу коллег из Бразилии, предложивших заключить на полях предстоящего саммита в Йоханнесбурге меморандум о развитии взаимодействия в сфере региональной авиации. "Это существенный вопрос, учитывая большие географические масштабы практически всех стран БРИКС и отсутствие прямых транспортных сообщений. Зачастую приходится лететь из одной точки в другую, расстояние между которыми очень небольшое, через столицу", - констатировал Рябков.

Большое внимание было уделено тематике деятельности Нового банка развития (НБР). Общий портфель проектов, по словам российского заместителя министра, в ближайшее время может достичь порядка $18 млрд. "Мы готовы профинансировать по линии НБР очень важный проект по улучшению системы водоснабжения ряда городов бассейна Волги", - сообщил он.

Среди вопросов экономического блока обсуждались также планы по учреждению единого рейтингового агентства БРИКС, к работе которого правительство ЮАР предлагает в перспективе привлечь и другие страны и организации, представляющие глобальный Юг, в том числе Африканский союз. "Ввиду очевидной политизированности таких агентств на Западе, данная идея имеет будущее. При этом должен отметить, что мы не гонимся за отчетностью, и, поскольку нам нужно такое рейтинговое агентство, которое обладало бы реальным авторитетом, а не просто вывеска, мы должны подойти к этому вопросу очень продуманно, на основе глубокого профессионального анализа", - заметил Рябков.

По его словам, чрезвычайно полезен может быть при реализации данного проекта опыт сотрудничества российского рейтингового агентства АКРА с китайским Golden Credit Rating, меморандум о взаимопонимании между которыми был подписан в ноябре 2017 года.

Политика и безопасность

В числе вопросов, касающихся укрепления системы международной безопасности, на встрече затрагивались темы сотрудничества в сфере развития информационных технологий, недопущения выведения ударного оружия в космос, интенсификации контактов представителей стран пятерки в организациях структуры ООН. Председательствующая в этом году в БРИКС ЮАР активно ставит на повестку дня вопрос о поиске единого эффективного механизма исполнения миротворческих миссий и разрешения конфликтов, которыми все еще изобилует африканский континент.

Российская сторона подчеркивает в этой связи необходимость обмена разнообразным опытом, имеющимся у каждой из стран БРИКС, и обсуждения правильного формулирования мандатов миссий по поддержанию мира в проблемных регионах планеты. "Важно, чтобы они не выходили за рамки принятых ООН резолюций, чего крайне непросто достичь, учитывая столкновения различных интересов, вовлеченность секретариатов международных организаций и ряд прочих нюансов", - уверен Рябков.

Культура

Российский дипломат отметил обсуждавшиеся на встрече планы по развитию гуманитарных контактов и сотрудничества в области науки и технологий. "Есть продвижение к углублению взаимодействия политологических центров, которые будут координировать свою работу в том числе и в процессе изучения наиболее перспективных направлений работы в дальнейшем, как лучше адаптировать БРИКС к меняющейся международной обстановке", - объявил он. Рябков сообщил о намерениях провести ряд совместных театральных фестивалей, а в перспективе - и запуск собственного телеканала БРИКС, который будет использовать в качестве источников контент из всех стран объединения.

"По всему кругу вопросов работаем серьезно, российские позиции в БРИКС крепнут, я уверен, что мы в тандеме с коллегами из ЮАР и взаимодействии с другими участниками объединения пройдем этот год достойно, наши лидеры на саммите в Йоханнесбурге смогут принять решения и документы, которые будут означать дальнейшее усиление международных позиций БРИКС и повышение отдачи от сотрудничества в этом объединении с точки зрения практических нужд наших государств", - резюмировал Рябков.