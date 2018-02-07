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Региональная авиакомпания "Байкал" начнет работу в 2018 году в Бурятии

Экономика и бизнес
7 февраля, 4:49 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 7, февраля. /ТАСС

Ориентировочная дата начала выполнения полетов - 1 августа 2018 года

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УЛАН-УДЭ, 7 февраля. /ТАСС/. Новая региональная авиакомпания "Байкал" с постоянным базированием воздушных судов в аэропорту Улан-Удэ появится в Бурятии. Договоренность об этом достигнута по итогам встречи главы Бурятии Алексея Цыденова и собственника холдинга "Новапорт" Романа Троценко (в конце 2017 года стал собственником международного аэропорта Байкал - прим. ТАСС), сообщили в среду в правительстве республики.

"В Бурятии создается новая региональная авиакомпания "Байкал" с участием авиакомпаний "Ангара", "Байкалавиаком", "ПАНХ" и "Бурятские авиалинии", - сообщили в региональном кабмине, уточнив, что ориентировочная дата начала выполнения полетов - 1 августа 2018 года.

Как пояснил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергей Козлов, уже создано акционерное общество "Авиакомпания "Байкал", проведена регистрация юридического лица на территории республики. "Компания создана по инициативе правительства Бурятии для выполнения социально значимых внутрирегиональных воздушных перевозок пассажиров и грузов в местные аэропорты Нижнеангарск и Таксимо и посадочные площадки, - отметил Козлов. - Разработана дорожная карта по регистрации авиакомпании и получению разрешительных документов на воздушные перевозки, определены контрольные точки".

Кроме того, уже проработана маршрутная сеть, формируется парк воздушных судов из Ан-24, Ми-8, а также авиационная инфраструктура. "Подготовлен пакет документов для подачи заявки в Федеральное агентство воздушного транспорта на получение сертификата эксплуатанта на коммерческие воздушные перевозки", - добавили в правительстве Бурятии.

В Бурятии с целью повышения транспортной доступности населения с 2017 года реализуется программа субсидирования из республиканского бюджета авиакомпаний, осуществляющих перевозки в северные районы региона, приравненные к районам Крайнего Севера. На 2018 год в республиканском бюджете на эти цели предусмотрено 60 млн рублей.

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